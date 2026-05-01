Haberler

1 Mayıs'ta Taşacak Bu Deniz var mı?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TRT 1 ekranlarının sevilen yapımı hakkında merak edilen "1 Mayıs'ta Taşacak Bu Deniz var mı?" sorusu, resmi tatil gününde televizyon başında vakit geçirmek isteyen izleyiciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Adil ve Esme’nin sürükleyici hikayesini takip eden dizi severler, Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yayın akışında bir değişiklik olup olmadığını merak ediyor.

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin takipçileri, "1 Mayıs Taşacak Bu Deniz yeni bölüm yayınlanacak mı, bu hafta dizi yok mu?" başlıklarıyla güncel yayın akışını mercek altına aldı. Resmi tatillerde bazı dizilerin tekrar bölümleriyle ekrana gelmesi veya yayınlanmaması ihtimali üzerine, TRT 1’den gelecek resmi açıklama büyük bir heyecanla beklendi. Eleni'nin DNA testi sonuçları ve Koçari Konağı'ndaki büyük yüzleşmenin merakla beklendiği 26. bölüme dair yayın takvimi ve saat bilgileri netleşti. İşte 1 Mayıs Cuma akşamı Taşacak Bu Deniz hayranlarını bekleyen o detaylar...

1 MAYIS TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM VAR MI?

Dizi severlerin merakla beklediği soru yanıt buldu: Taşacak Bu Deniz, 1 Mayıs Cuma akşamı yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Resmi tatil olmasına rağmen TRT 1 yönetiminin aldığı karar doğrultusunda, sevilen dizi yayın hayatına ara vermeden devam ediyor. İzleyiciler, resmi tatilin tadını Taşacak Bu Deniz’in sürükleyici 26. bölümüyle çıkarabilecekler.

TRT 1 YAYIN AKIŞINDA TAŞACAK BU DENİZ SAAT KAÇTA?

1 Mayıs 2026 Cuma günü TRT 1 yayın akışında herhangi bir aksama gözükmüyor. Gün boyu devam eden programların ardından saat 19.00’da Ana Haber bülteni, hemen ardından ise saat 20.00’de Taşacak Bu Deniz dizisi izleyiciyle buluşacak. Dizinin hemen ardından ise gece saatlerinde sevilen diğer yapımların tekrar bölümleri ekranlara gelecek.

TAŞACAK BU DENİZ 26. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeni bölümde tansiyon oldukça yüksek. Eleni'nin yaptırdığı DNA testi sonuçlarının Adil'in eline geçmesiyle olaylar geri dönüşü olmayan bir yola giriyor. Su deposunda yaşanan krizden sonra Adil’in öfkesi doruğa çıkarken, Esme iki köy arasındaki gerilimi yatıştırmak için büyük bir mücadele verecek. İso ve Fadime’nin zorla evlendirilmesi gerçeğinin ortaya çıkması ise Koçari Konağı’nda büyük bir yüzleşmeye sahne olacak.

TRT 1 1 MAYIS CUMA YAYIN AKIŞI LİSTESİ

Vatandaşlar gün boyunca TRT 1 ekranlarında şu programları takip edebilecek:

• 10.30: Alişan İle Hayata Gülümse

• 13.50: Benim Adım Melek (Tekrar)

• 17.45: Lingo Türkiye

• 19.00: Ana Haber

• 20.00: Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm)

• 00.15: Gönül Dağı (Tekrar)

Osman DEMİR
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

