1 Mayıs'ta devlet daireleri açık mı?

Resmi tatil nedeniyle kamu sektöründeki işleyişin nasıl olacağını mercek altına alan vatandaşlar, arama motorlarında "1 Mayıs Cuma devlet daireleri kapalı mı, memurlar izinli mi?" başlıklarını sorguluyor. Belediyelerden tapu dairelerine, vergi dairelerinden SGK merkezlerine kadar pek çok kurumun 1 Mayıs 2026 tarihindeki faaliyet durumu, işlem yapmak isteyen kişiler için büyük önem taşıyor. Hafta sonu tatiliyle birleşen bu anlamlı günde, devlet dairelerinde mesaiye ara verilip verilmeyeceği ve işlemlerin ne zaman normale döneceğine dair tüm güncel ayrıntıları sizler için derledik.

1 MAYIS CUMA DEVLET DAİRELERİ AÇIK MI?

Türkiye’de 1 Mayıs, 2009 yılından bu yana resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda, 1 Mayıs 2026 Cuma günü tüm devlet daireleri kapalı olacaktır. Resmi tatil olması sebebiyle kamu çalışanları idari izinli sayılacak ve devlet kurumlarında mesai yapılmayacaktır. İşlemlerini yüz yüze halletmek isteyen vatandaşların bir sonraki hafta başını beklemesi gerekecek.

1 MAYIS’TA HANGİ RESMİ KURUMLAR KAPALI?

Resmi tatil protokolü uygulanan ve 1 Mayıs’ta hizmet vermeyecek olan başlıca kamu kurumları şunlardır:

• Valilikler ve Kaymakamlıklar: İdari işlemler ve resmi yazışmalar için kapalı olacak.

• Belediyeler: Belediye bünyesindeki idari birimler hizmet vermeyecek (Acil birimler hariç).

• Vergi Daireleri ve Tapu Müdürlükleri: Mali ve mülkiyet işlemleri yapılamayacak.

• Nüfus Müdürlükleri: Randevulu ve randevusuz tüm işlemler tatil sonrasına aktarılacak.

• Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK): SGK binaları ve şubeleri kapalı kalacak.

OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

1 Mayıs Cuma gününün resmi tatil olması nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm ilk, orta ve lise kademesindeki okullar tatil edilecektir. Aynı şekilde üniversitelerde de eğitim-öğretime ara verilecek, akademik ve idari personel izinli sayılacaktır. Cuma gününün tatil olmasıyla birlikte öğrenciler ve kamu çalışanları için hafta sonu ile birleşen 3 günlük bir tatil fırsatı doğmuş olacak.

PTT VE BANKALARIN ÇALIŞMA DURUMU

Devlet daireleriyle paralel olarak PTT şubeleri ve bankalar da 1 Mayıs Cuma günü kapalı olacaktır. Bankalar resmi tatil kapsamında olduğu için şube içi işlemler yapılamayacak; havale ve FAST dışındaki EFT işlemleri 4 Mayıs Pazartesi günü hesaplara geçecektir. PTT üzerinden yapılacak gönderi ve ödeme işlemleri de tatilin ardından ilk mesai gününde işleme alınacaktır.

ACİL HİZMETLER VE İSTİSNALAR

Her resmi tatilde olduğu gibi, hayati önem taşıyan kamu hizmetleri kesintisiz devam edecektir. Devlet hastanelerinin acil servisleri, itfaiye ekipleri, emniyet güçleri ve jandarma gibi asayiş birimleri görev başında olacaktır. Kamu kurumlarındaki işlemlerini internet üzerinden halletmek isteyen vatandaşlar ise e-Devlet üzerinden dijital başvurularını ve sorgulamalarını yapmaya devam edebilirler.

DEVLET DAİRELERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

1 Mayıs Cuma günü verilen resmi tatil arasının ardından, kamu kurum ve kuruluşları 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü normal mesai saatlerine geri dönecektir. Hafta sonu kapalı olan kurumlar, Pazartesi sabahı saat 08.00 veya 09.00 itibarıyla (kurumuna göre) yeniden vatandaş kabulüne başlayacaktır.