1 Mayıs resmi tatil mi, 1 Mayıs Cuma tatil mi?
Baharın gelişiyle birlikte milyonlarca çalışanın ve öğrencinin gözü takvimlere çevrildi: 1 Mayıs resmi tatil mi ve bu yıl hangi güne denk geliyor? Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan bu özel tarihin 2026 takvimindeki yeri, uzun bir hafta sonu tatili planlayanlar için büyük önem taşıyor.
Nisan ayının son günlerine girilirken tatil planları yapanlar için en çok merak edilen soru yanıt buldu: 1 Mayıs Cuma tatil mi? 2026 yılında Cuma gününe rastlayan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, hafta sonu ile birleşerek 3 günlük bir tatil fırsatı sunuyor. Resmi tatil takvimine göre okulların, üniversitelerin ve devlet dairelerinin kapalı olacağı bu tarihte, ulaşım hizmetlerinden sağlık kuruluşlarına kadar hangi kurumların hizmet vereceği de belli oldu. Hafta sonu kaçamağı yapmak isteyenler için işte güncel 1 Mayıs tatil rehberi...
1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
Türkiye'de 2009 yılından bu yana yürürlükte olan yasaya göre 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatildir. Bu kapsamda 1 Mayıs 2026 Cuma günü, devlet dairelerinden bankalara kadar pek çok kurum faaliyetlerine ara verecek. Kamu çalışanları ve yasal düzenlemeye tabi özel sektör çalışanları bu günü tatil olarak geçirecek.
1 MAYIS CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) çalışma takvimi doğrultusunda, resmi tatil günlerinde tüm eğitim kurumları kapalı kalmaktadır. Dolayısıyla 1 Mayıs 2026 Cuma günü ilkokul, ortaokul ve liselerde ders işlenmeyecek. Öğrenciler Cuma gününü hafta sonu ile birleştirerek 3 günlük kesintisiz bir tatil yapma imkanı bulacak. Üniversitelerde de derslere ara verilmesi bekleniyor.
1 MAYIS’TA HANGİ KURUMLAR KAPALI OLACAK?
Resmi tatil statüsü nedeniyle 1 Mayıs günü aşağıdaki kurum ve kuruluşlarda hizmet sunulmayacaktır:
• Eğitim Kurumları: Okullar ve üniversiteler kapalı olacak.
• Kamu Daireleri: Valilikler, belediyeler, kaymakamlıklar ve vergi daireleri hizmet vermeyecek.
• Finans Kuruluşları: Bankalar, Borsa İstanbul ve noterler kapalı kalacak. (EFT ve havale işlemleri bir sonraki iş gününde hesaba geçecektir.)
• Sağlık Kurumları: Hastanelerin poliklinik servisleri kapalı olurken, acil servisler 7/24 hizmet vermeye devam edecek. Eczaneler ise nöbetçi eczane usulüyle çalışacak.
1 MAYIS’IN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?
Dünya genelinde "İşçi Bayramı" olarak bilinen 1 Mayıs, emekçilerin birlik ve dayanışma günüdür. Kökeni 1886 yılında ABD'nin Chicago kentinde işçilerin günlük çalışma süresinin 8 saate düşürülmesi talebiyle başlattığı grevlere dayanır. Sosyal adalet ve işçi hakları mücadelesinin küresel bir sembolü olan bu gün, Türkiye’de de emeğin değerini vurgulayan etkinliklerle kutlanmaktadır.
KARGO VE LOJİSTİK HİZMETLERİNDE SON DURUM
1 Mayıs günü kargo şirketlerinin birçoğu resmi tatil nedeniyle dağıtıma ara vermektedir. Gönderisi olan vatandaşların, teslimat işlemlerinin bir sonraki iş günü olan Pazartesi gününe sarkabileceğini göz önünde bulundurması önem arz etmektedir. Bazı özel kargo firmaları sınırlı personel ile şubeden teslimat yapabilse de genel uygulama tatil yönündedir.