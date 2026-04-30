1 Mayıs Perşembe 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 1 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı!

1 Mayıs Perşembe 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 1 Mayıs 2026 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 1 Mayıs 2026 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7578 Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

TBMM KARARLARI

1485 Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta Okullarda Meydana Gelen Olaylar ile Çocukların Dijital Ortamlarda Karşılaştıkları Riskler ve Olumsuz Etkilerin Tüm Yönleriyle Ele Alınarak Araştırılması, Çözüm Önerileri Geliştirilmesi ve Benzer Olayların Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar

1486 Küresel Sumud Filosu’na İsrail Ordusu Tarafından Yapılan Silahlı Müdahale Hakkında Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Türkiye’ye Ait Arkeolojik ve Etnolojik Kategorideki Eserlere Yönelik İthalat Kısıtlaması Getirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptının Yürürlük Süresinin 24 Mart 2026 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere 5 Yıllık Bir Dönem İçin Uzatılmasına İlişkin Olarak Nota Teatisi Yoluyla İmzalanan Ekli Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11261)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hibe Anlaşmasının Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11262)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 34 üncü Maddesinin Beşinci Fıkrasında Belirtilen Vergi Oranının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11263)

–– Ağrı İli, Doğubayazıt İlçesi ile Iğdır İli, Merkez İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Ağrı Dağı Milli Parkı Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda Bazı Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11264)

–– Ankara İli, Beypazarı İlçesinde Bulunan ve Ekli Listede İsmi Belirtilen Yerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11265)

–– Aydın İlinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11266)

–– Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, Pirahmetli Köyü ile Tosya İlçesi, Keçeli Köyü Arası İki İlçe Sınırının Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 11267)

–– Kütahya Dumlupınar Tasarım Teknoloji Geliştirme Bölgesi B Alanının Sınır ve Koordinatlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11268)

–– Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Doğal Gaz Boru Hattı Projelerinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11269)

–– Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Doğal Gaz Boru Hattı Projelerinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11270)

–– 154 kV Kulu TM-Kızılırmak Enerji İletim Hattı Girdi Çıktı-Büyükkışla DRES (Doğu-Batı) Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11271)

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 11272)

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 11273)

–– İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Karar (Karar Sayısı: 11274)

YÖNETMELİKLER

–– Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 11275)

–– Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 11276)

TEBLİĞLER

–– Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2023/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2026/8)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 30/04/2026 Tarihli ve 2026/ÖİB-K-17 Sayılı Kararı

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/04/2026 Tarihli ve 14514, 14515, 14516, 14517, 14518 ve 14519 Sayılı Kararları

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/04/2026 Tarihli ve 14534, 14537, 14538, 14539, 14540, 14541, 14542, 14543, 14544, 14545, 14546, 14547 ve 14550 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri