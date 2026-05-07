1. Lig Play Off maçları tek maç mı, rövanş var mı yok mu?
Trendyol 1. Lig'de Süper Lig'e yükselecek son takımı belirleyecek olan heyecan dolu maraton başlarken, futbolseverler statü detaylarına kilitlendi. Özellikle Bodrumspor - Pendikspor ve Çorum FK - Keçiörengücü eşleşmeleri öncesinde en çok merak edilen "1. Lig Play-Off maçları tek maç mı, rövanş var mı yok mu?" sorusu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) güncel takvimiyle yanıt buldu.
Süper Lig'e çıkacak 3. takımın belirleneceği Play-Off serüveninde, birinci tur maçları tek maç eleme usulüne göre oynanmaktadır. Bu akşam oynanacak 90 dakikalar sonunda eşitlik bozulmazsa, 15'er dakikalık iki uzatma devresine geçilecek; beraberliğin sürmesi durumunda ise turu geçen takımı seri penaltı atışları belirleyecek. Birinci turun aksine, bu aşamadan sonra gelecek olan yarı final müsabakaları çift maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek olup, büyük final ise yine tarafsız sahada tek maç üzerinden yapılacaktır.
7 MAYIS PERŞEMBE PLAY-OFF MAÇ PROGRAMI
Süper Lig yolundaki bu dev virajda bugün iki kritik karşılaşma oynanacak. İşte saat 20.00’de başlayacak olan maçların detayları:
• Arca Çorum FK - Ankara Keçiörengücü: Mücadele Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak. Ev sahibi Çorum FK, taraftar desteğiyle yarı final biletini cebine koymayı hedefliyor.
• Sipay Bodrum FK - Pendik spor : Bodrum İlçe Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı bu zorlu randevuda, Ege temsilcisi Bodrum FK ile İstanbul ekibi Pendik spor Süper Lig hayallerini sürdürmek için kapışacak.
YARI FİNAL VE FİNAL SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
Bu akşam oynanan tek maçlık eleme turlarını başarıyla geçen iki ekip, Play-Off yarı finaline yükselecek. Birinci turun aksine yarı final müsabakaları çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Yarı finali kazanan takım ise ligi 3. sırada bitirerek doğrudan finale yükselen ekiple, tarafsız sahada yapılacak olan tek maçlık büyük finalde Süper Lig’e çıkmak için karşı karşıya gelecek.
KRİTİK EŞİK: HATA PAYI YOK
Takımların tüm sezon boyunca verdiği emeğin tek bir 90 dakikaya sığdığı bu akşamda, hem Çorum'da hem de Bodrum'da hata payı bulunmuyor. Kaybeden tarafın Süper Lig rüyasının bu sezonluk sona ereceği mücadeleler, Türk futbolunun en heyecanlı akşamlarından birine sahne olacak.