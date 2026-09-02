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1 Eylül Salı 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 1 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 321046 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

1 Eylül Salı 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 1 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 321046 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
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Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 1 Eylül Salı 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 1 Eylül 2026 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 1 Eylül 2026 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

1 Eylül Salı 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 1 Eylül 2026 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 1 Eylül 2026 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER

–– Maltepe Üniversitesi Ön Lisans-Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ostim Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Toros Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Detaylar için Remi Gazete web sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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