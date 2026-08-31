1 Eylül 2026 İstanbul HAVA DURUMU! Havalar ne zaman soğuyacak?

İstanbul'da bugün hava kaç derece? 15 günlük ve 30 günlük İstanbul hava durumu tahmin raporu paylaşıldı. 5 günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Peki, İstanbul'da hava durumu yarın nasıl, kaç derece, bulutlu mu, güneşli mi merak ediliyor. İstanbul'da yarın yağış bekleniyor mu araştırılıyor. İşte İstanbul saatlik hava durumu haberimizde...

İSTANBUL HAVA DURUMU 1 EYLÜL

İstanbul’da 1 Eylül Salı günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Günün en düşük sıcaklığının 21, en yüksek sıcaklığının ise 30 derece olması tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 46 ile 85 arasında değişirken rüzgâr hızının yaklaşık 19 km/sa olması bekleniyor. Saatlik tahmine göre gece sıcaklık 21-24 derece civarında seyrederken sabah saatlerinden itibaren yükselerek öğle saatlerinde 30 dereceye ulaşacak; hissedilen sıcaklık ise 31 dereceyi bulacak. Öğleden sonra sıcaklığın kademeli olarak düşmesi, akşam saatlerinde 23-24 derece seviyelerine gerilemesi öngörülüyor. Rüzgârın gün içinde zaman zaman kuvvetlenerek 40 km/sa hıza kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

Beş günlük tahmine göre İstanbul’da 2 Eylül Çarşamba günü sıcaklık 21-30 derece, 3 Eylül Perşembe günü 21-28 derece arasında olacak. 4 Eylül Cuma günü ise gök gürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklığın 21-26 dereceye düşeceği tahmin ediliyor. 5 Eylül Cumartesi günü havanın yeniden parçalı bulutlu olması ve sıcaklığın 20-28 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Bu dönemde nem oranının özellikle cuma günü yükselerek yüzde 65-83 aralığına çıkacağı, rüzgâr hızının ise genel olarak 12-23 km/sa arasında değişeceği öngörülüyor.

1 EYLÜL İSTANBUL HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından saat saat İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte saatlik hava tahmin raporu: