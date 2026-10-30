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1. Dünya Savaşı’nda İttifak Devletleri arasından çekilen ilk devlet hangisidir?

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1. Dünya Savaşı’nda İttifak Devletleri arasından çekilen ilk devlet hangisidir?
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Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla ekranlara gelen Beyaz’la Joker, her bölümde yöneltilen dikkat çekici sorularla izleyicilerin gündeminde kalmayı sürdürüyor. Programda sorulan sorular, yayın sonrası sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun ilgi görerek merak konusu olmaya devam ediyor.

Ekran başındaki izleyicilerin büyük ilgiyle takip ettiği Beyaz’la Joker programında sorulan sorular, her bölümün ardından yeniden gündeme geliyor. Eğlenceli formatı ve düşündüren sorularıyla öne çıkan program, izleyicilerin hem bilgilerini sınamasına hem de internette cevap aramasına neden oluyor.

1. DÜNYA SAVAŞI’NDA İTTİFAK DEVLETLERİ ARASINDAN ÇEKİLEN İLK DEVLET HANGİSİDİR?

A) Japonya

B) Sırbistan

C) Bulgaristan

D) Osmanlı

Cevap: C) Bulgaristan

1. Dünya Savaşı’nda İttifak Devletleri (Bağlaşma Devletleri) bloğunda Almanya, Avusturya-Macaristan, Osmanlı Devleti ve Bulgaristan yer alıyordu. Bu bloktan savaştan çekilen ilk devlet Bulgaristan oldu. Makedonya cephesinde İtilaf kuvvetlerinin taarruzu karşısında ağır kayıplar veren Bulgaristan, 29 Eylül 1918’de Selanik Ateşkesi’ni imzalayarak savaştan çekildi. Bulgaristan’ın savaştan çekilmesiyle Osmanlı Devleti ile Almanya arasındaki kara bağlantısı kesildi. Osmanlı Devleti ise 30 Ekim 1918’de Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzalayarak savaştan çekildi. Şıklarda yer alan Japonya ve Sırbistan ise savaşta İtilaf Devletleri safında yer almıştı.

BEYAZ’LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz’la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ’LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz’la Joker’de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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