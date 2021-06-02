Haber Global kimin? Haber Global sahibi kimdir? Haber Global kime ait, hangi ajansa aittir? Haber Global CEO'su kim?
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Haber Global kimin? Haber Global sahibi kimdir? Haber Global kime ait, hangi ajansa aittir? Haber Global CEO'su kim?

Haber Global kimin? Haber Global sahibi kimdir? Haber Global kime ait, hangi ajansa aittir? Haber Global CEO'su kim?
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Son yıllarda yeni kurulan kanallardan birisi de Haber Global oldu. Haber Global, 2018 yılında yayın hayatına başlamıştır. Peki, Haber Global kimin, sahibi kim? Haber Global bir ajansa ait mi? Haber Global hangi ajansa bağlıdır? Haber Global'ın CEO'su kimdir? Haber Global hangi kanalda bulunuyor? Haber Global frekans değerleri kaçtır? Tüm detaylar yazımızda.

Haber Global ne zaman kuruldu? Haber Global kimin? Haber Global sahibi kimdir? Haber Global'ın genel yayın yönetmeni kimdir? Haber Global'ın merkez binası nerede bulunuyor? Haber Global kaç çalışanı vardır? Haber Global internetten canlı izlenir mi? Tüm bilgiler haberimizde.

HABER GLOBAL NEDİR? NE ZAMAN KURULDU?

Haber Global, 24 Eylül 2018 tarihinde kurulan bir TV kanalıdır. Kanalda genellikle haber içerikli programlar yapılmaktadır. Haber Global'ın en beğenilen programlarından birisi Candaş Tolga IŞIK'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" programıdır.

Haber Global kuruluş tarihi : 24 Eylül 2018

Haber Global şirket : Global Media A.Ş.

Haber Global unvan : Global Media Group Prodüksiyon Televizyon Yayıncılık A.Ş.

Haber Global genel merkezi : Sarıyer, İstanbul

Haber Global sloganı : Türkiye'nin Özgür Sesi

HABER GLOBAL KİMİN? SAHİBİ KİM?

Haber Global kanalının sahibi Elnur Abdullayev ve Mammad Gulmammadov'dur.

Haber Global'ın Yönetim Kurulu Başkanı Elnur Abdullayev'dir. Haber Global'ın CEO'su ise Mammad Gulmammadov'dur. Haber Global kanalının genel yayın yönetmeni Tuba Atav'dır. Haber Global'ın haber koordinatörü ise Serdar Akdoğar'dır.

Haber Global sahibi kimdir : Elnur Abdullayev, Mammad Gulmammadov

Haber Global genel yayın yönetmeni : Tuba Atav

Haber Global Yönetim Kurulıu Başkanı : Elnur Abdullayev

Haber Global CEO'su : Mammad Gulmammadov

Haber Global haber koordinatörü : Serdar Akdoğar

HABER GLOBAL FREKANS DEĞERLERİ NEDİR?

Haber Global HD frekans değerlerine aşağıdan bakabilirsiniz.

Uydu : Türksat 4A

Frekans : 12685

Polarizasyon : H

Sembol oranı :27500

FEC oranı : 2/3

HABER GLOBAL HANGİ KANALLARDA BULUNUR?

D-Smart : 42. kanal (HD)

Digiturk : 47. kanal (HD)

Tivibu : 46. kanal (HD)

KabloTV : 71. kanal (HD) ve 910. kanal (SD)

Turkcell TV+ : 46. kanal (HD)

Vodafone TV : 48. kanal (SD)

tivibu Ev : 46. kanal (HD)

HABER GLOBAL WEB SİTESİ NERESİ?

Haber Global'ın resmi web sitesi "haberglobal.com.tr" adresidir.

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Haber Global kimin? Haber Global sahibi kimdir? Haber Global kime ait, hangi ajansa aittir? Haber Global CEO'su kim? - Haberler
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