Haber Global kimin? Haber Global sahibi kimdir? Haber Global kime ait, hangi ajansa aittir? Haber Global CEO'su kim?

Son yıllarda yeni kurulan kanallardan birisi de Haber Global oldu. Haber Global, 2018 yılında yayın hayatına başlamıştır. Peki, Haber Global kimin, sahibi kim? Haber Global bir ajansa ait mi? Haber Global hangi ajansa bağlıdır? Haber Global'ın CEO'su kimdir? Haber Global hangi kanalda bulunuyor? Haber Global frekans değerleri kaçtır? Tüm detaylar yazımızda.