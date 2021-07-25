Haber alınamayan fırıncı viyadük altında ölü bulundu (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Haber alınamayan fırıncı viyadük altında ölü bulundu (2)

Haber alınamayan fırıncı viyadük altında ölü bulundu (2)
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIİzmir'in Bornova ilçesine bağlı Ümit Mahallesi, İzmir- İstanbul Otoyolu viyadüğü altında cesedi bulunan fırıncı Hüseyin Özgür'ün (46), başına aldığı darbeyle yaşamını yitirdiği tespit edildi.

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Ümit Mahallesi, İzmir- İstanbul Otoyolu viyadüğü altında cesedi bulunan fırıncı Hüseyin Özgür'ün (46), başına aldığı darbeyle yaşamını yitirdiği tespit edildi. Konuya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Özgür'ün yakınlarının ve çalıştığı iş yerindeki kişilerin ifadesine başvurdu. İfadeler doğrultusunda Hüseyin Özgür'ün, B.Y. ile husumetli olduğu ortaya çıktı.

HÜSEYİN ÖZGÜR'E AİT BİSİKLET EVİNDEN ÇIKTISoruşturma kapsamında, B.Y.'nin evine giden ekipler, şüphelinin çelişkili ifadeler vermesi üzerine yaptıkları incelemede, Hüseyin Özgür'e ait bisiklet bulundu. Hüseyin Özgür'ün, gece saatlerinde çalıştığı fırına gitmek için bisikletiyle evinden çıktığı öğrenilirken, Özgür'ün cesedinin bulunduğu viyadük altında yapılan incelemede bisiklete rastlanılmadı. Gözaltına alınan şüpheli B.Y., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.Öte yandan, şüphelinin husumetlisi olduğu ileri sürülen Hüseyin Özgür'ü görünce tartıştıklarını ve sonra da darbettiğini söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

 


Haber alınamayan fırıncı viyadük altında ölü bulundu (2)
Haber alınamayan fırıncı viyadük altında ölü bulundu (2)
Haber alınamayan fırıncı viyadük altında ölü bulundu (2)
Haber alınamayan fırıncı viyadük altında ölü bulundu (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık

İstanbul sahilinde meydan savaşı! 35-40 yabancı uyruklu kişinin kavgasını güvenliğin anonsu bile ayıramadı
İstanbul sahilinde meydan savaşı! 35-40 yabancı uyruklu kişinin kavgasını güvenliğin anonsu bile ayıramadı
İzmir'de bir otomobilin metro inşaatındaki 25 metrelik çukura düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
İzmir'de bir otomobilin metro inşaatındaki 25 metrelik çukura düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Hulusi Akar Mustafa Şentop Oğuzhan Asiltürk Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Yusuf Güney Yıldız Tilbe Bülent Serttaş Mohammed Al Saloussi
Spor Aytaç Kara Hakan Reçber Sergen Yalçın Alexandru Cicaldau Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Haber alınamayan fırıncı viyadük altında ölü bulundu (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 22:32:27. #1.15#

title