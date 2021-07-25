Haber alınamayan fırıncı viyadük altında ölü bulundu (2)

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIİzmir'in Bornova ilçesine bağlı Ümit Mahallesi, İzmir- İstanbul Otoyolu viyadüğü altında cesedi bulunan fırıncı Hüseyin Özgür'ün (46), başına aldığı darbeyle yaşamını yitirdiği tespit edildi.

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Ümit Mahallesi, İzmir- İstanbul Otoyolu viyadüğü altında cesedi bulunan fırıncı Hüseyin Özgür'ün (46), başına aldığı darbeyle yaşamını yitirdiği tespit edildi. Konuya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Özgür'ün yakınlarının ve çalıştığı iş yerindeki kişilerin ifadesine başvurdu. İfadeler doğrultusunda Hüseyin Özgür'ün, B.Y. ile husumetli olduğu ortaya çıktı.

HÜSEYİN ÖZGÜR'E AİT BİSİKLET EVİNDEN ÇIKTISoruşturma kapsamında, B.Y.'nin evine giden ekipler, şüphelinin çelişkili ifadeler vermesi üzerine yaptıkları incelemede, Hüseyin Özgür'e ait bisiklet bulundu. Hüseyin Özgür'ün, gece saatlerinde çalıştığı fırına gitmek için bisikletiyle evinden çıktığı öğrenilirken, Özgür'ün cesedinin bulunduğu viyadük altında yapılan incelemede bisiklete rastlanılmadı. Gözaltına alınan şüpheli B.Y., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.Öte yandan, şüphelinin husumetlisi olduğu ileri sürülen Hüseyin Özgür'ü görünce tartıştıklarını ve sonra da darbettiğini söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık