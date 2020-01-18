"Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları"nın ilk tanıtımı yayınlandı! Mehmet Ali Erbil sürprizi sevindirdi
Rıfat Ilgaz'ın aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan "Hababam Sınıfı"nın yeni filminin ilk tanıtımı yayınlandı. Filmde rol alan ve bir süredir sağlık sorunlarıyla zor günler geçiren şovmen Mehmet Ali Erbil'in tanıtımda olması izleyenleri mutlu etti.
Rıfat Ilgaz'ın aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan "Hababam Sınıfı"nın yeni filminin ilk tanıtımı yayınlandı.
"Hababam Sınıfı Yaz Oyunları", geçen yıl "Hababam Sınıfı Yeniden" ismiyle serinin ilk filmini sinemaseverlerle buluşturan Hann'ın yapımcılığında Kıbrıs'ta çekildi.
ÇEKİMLER BEŞ HAFTADA TAMAMLANDI
Senaryosu 13 Punto tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini Doğa Can Anafarta'nın üstlendiği filmin çekimleri 5 haftada tamamlandı.
KADROSUNDA GÜÇLÜ İSİMLER VAR
"Hababam Sınıfı Yaz Oyunları"nın kadrosunda Altan Erkekli, Toygan Avanoğlu, Yusuf Çim, Fırat Albayram, Hakan Meriçliler, Giray Altınok, Deniz Akkaya, Öykü Çelik, Chloe Loughnan, Mert Denizmen, Reyhan Ulu Ekinci, Doğan Akdoğan, Baran Bayraktar yer alıyor.
3 NİSAN'DA VİZYONA GİRECEK
Bu arada bir süredir sağlık sorunları yaşayan ve film için sakal bırakan Mehmet Ali Erbil de sürpriz bir karakteri canlandırıyor. Komedi ve duygusallığı bir araya getiren "Hababam Sınıfı Yaz Oyunları" 3 Nisan'da vizyona girecek.
FİLMİN KONUSU
"Kıbrıs'ta her yıl düzenlenen liseler arası geleneksel yaz oyunlarına Özel Çamlıca Lisesi de katılma hakkı kazanır. Okulun sahibi 'Pinti Lütfullah' bu yarışma için fen bölümünden dört öğrenci seçer. Hababam boş durmaz ve bu dört öğrencinin yerine 'Yakışıklı', 'Racon', 'Format' ve 'Dede', yarışmaya gitmek için Kıbrıs uçağına biner. Yarışmayı önemsemeyen ve tek amaçları güzel bir tatil yapmak olan 'Hababam' için bu yarışma unutulmaz bir maceraya dönüşür."
Haber Videosu: "Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları"nın ilk tanıtımı yayınlandı! Mehmet Ali Erbil sürprizi sevindirdi
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ibrahim Tatlises M.Ali hep gördüğüm de aklıma gelir neydi ne oldular en büyük örnektir bu ikisi çok ah vardır bunların üstünde kadınları n ahi helekı ibrahim Tatlises ne oldum delisi oldu kendi kendi ni maf etti o muhteşem ses gelmez bidaha yani diyeceğim şudur ki kimsenin ahı kimsede kalmaz efendim..Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır