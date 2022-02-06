Hababam Sınıfı Sevda kim, gerçek adı nedir? Sevda Aktolga kimdir, kaç yaşında? Sevda Aktolga son hali nasıl?

Hababam Sınıfı Sevda kim sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Okul müdürü, daha fazla para kazanabileceğini düşünerek, Çamlıca Lisesi'ne yeni gelen kız öğrencileri kabul eder. Bu 4 kız, Hababam Sınıfı'na gönderilir. Peki, Hababam Sınıfı Sevda karakterini canlandıran Sevda Aktolga kimdir, kaç yaşında? Sevda Aktolga son hali nasıl?

HABABAM SINIFI SEVDA KİM?

Sevilen film, Hababam Sınıfı Tatilde'de yer alan Sevda karakterini Sevda Aktolga canlandırmaktadır.

SEVDA AKTOLGA KİMDİR?

Sevda Aktolga (d. 24 Eylül 1957, İstanbul), Türk oyuncudur.

Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümünde eğitim aldı. Türk sinemasında çeşitli sinema filmlerinde rol alan Aktolga, kariyerine 1975 yılında İnsan Avcısı isimli filmde rol alarak başladı. Fox TV'de yayınlanan Unutma Beni isimli dizide Güler rolünde oynamıştır. En son sinema filmi Aşk Oyunu adlı filmde Münire'yi oynamıştır.

FİLMLERİ

İnsan Avcısı (1975)

Aşk Dediğin Laf Değildir (1976) - Serpil

Taşra Kızı (1976) - Sacide

Şaban Oğlu Şaban (1977) - Selma

Cennetin Çocukları (1977) - Rüküş Sevda

Hababam Sınıfı Tatilde (1977) - Sevda

Gülen Gözler (1977) - Hikmet

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor (1978) - Sevda

Erkek Güzeli Sefil Bilo (1979) - Canan (Cano)

Bir Yıldız Doğuyor (1984) - Hatice

Mavi Mavi (1985)

Körebe (1985) - Ayşe

Katma Değer Şaban (1985) - Gül

Milyarder (1986) - Muhabir

Baba Evi (1997)

Üvey Baba (1998) - Avukat Gönül

Büyük Buluşma (2004) - Nimet

Binbir Gece (2006) - Nurhayat

Aşk Oyunu (2014) - Münire

Unutma Beni (2012) - Güler

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