Hababam Sınıfı Sevda kim, gerçek adı nedir? Sevda Aktolga kimdir, kaç yaşında? Sevda Aktolga son hali nasıl?
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Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlar arasında yer alan Hababam Sınıfı Tatilde'nin karakterleri araştırılıyor. Hababam Sınıfı Sevda kim, gerçek adı nedir? sorularının yanıtı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Sevda Aktolga kimdir, kaç yaşında? Sevda Aktolga son hali nasıl?
Hababam Sınıfı Sevda kim sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Okul müdürü, daha fazla para kazanabileceğini düşünerek, Çamlıca Lisesi'ne yeni gelen kız öğrencileri kabul eder. Bu 4 kız, Hababam Sınıfı'na gönderilir. Peki, Hababam Sınıfı Sevda karakterini canlandıran Sevda Aktolga kimdir, kaç yaşında? Sevda Aktolga son hali nasıl?
Sevilen film, Hababam Sınıfı Tatilde'de yer alan Sevda karakterini Sevda Aktolga canlandırmaktadır.
Sevda Aktolga (d. 24 Eylül 1957, İstanbul), Türk oyuncudur.
Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümünde eğitim aldı. Türk sinemasında çeşitli sinema filmlerinde rol alan Aktolga, kariyerine 1975 yılında İnsan Avcısı isimli filmde rol alarak başladı. Fox TV'de yayınlanan Unutma Beni isimli dizide Güler rolünde oynamıştır. En son sinema filmi Aşk Oyunu adlı filmde Münire'yi oynamıştır.
İnsan Avcısı (1975)
Aşk Dediğin Laf Değildir (1976) - Serpil
Taşra Kızı (1976) - Sacide
Şaban Oğlu Şaban (1977) - Selma
Cennetin Çocukları (1977) - Rüküş Sevda
Hababam Sınıfı Tatilde (1977) - Sevda
Gülen Gözler (1977) - Hikmet
Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor (1978) - Sevda
Erkek Güzeli Sefil Bilo (1979) - Canan (Cano)
Bir Yıldız Doğuyor (1984) - Hatice
Mavi Mavi (1985)
Körebe (1985) - Ayşe
Katma Değer Şaban (1985) - Gül
Milyarder (1986) - Muhabir
Baba Evi (1997)
Üvey Baba (1998) - Avukat Gönül
Büyük Buluşma (2004) - Nimet
Binbir Gece (2006) - Nurhayat
Aşk Oyunu (2014) - Münire
Unutma Beni (2012) - Güler