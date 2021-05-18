Hababam Sınıfı Güle Güle Mülayim kimdir?
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Hababam Sınıfı Güle Güle Mülayim kimdir?

Hababam Sınıfı Güle Güle Mülayim kimdir?
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Hababam Sınıfı Güle Güle filmini izleyenler, Mülayim'ın kim olduğunu merak etti. Peki, Hababam Sınıfı Güle Güle Mülayim kimdir? İşte, detaylar…

Hababam Sınıfı'nın en sevilen devam filmlerinden Hababam Sınıfı Güle Güle'nin karakterleri merak ediliyor. En çok merak edilen karakterlerden biri de Mülayim odu. Peki, Mülayim kim?

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE MÜLAYİM KİMDİR?

Hababam Sınıfı Güle Güle filminde Mülayim karakterini Cem Özer canlandırmıştır.

CEM ÖZER KİMDİR?

Doğum tarihi: 5 Ekim 1959 (61yaşında), Göksun,

Annesi Arşalus İçtilop Ermeni kökenli olup, babası Çerkes kökenlidir.[1] İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni yarım bırakan sanatçı, daha sonra Dostlar Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Televizyonda Laf Lafı Açıyor adlı programın sunuculuğuyla tanındı. Özellikle bu program ülkenin alışık olmadığı bir tarzdaydı. Ve özel televizyonların ilk sansasyonel programlarından biri oldu. 1. bölümün ilk konukları ise Hülya Avşar, Müjdat Gezen ve Cenk Koray'dı. Tarkan, Cem Yılmaz gibi isimleri ilk kez kendisi televizyona çıkartmıştır. Şansını Dene yarışmasında yarışmacı olarak görev aldı. Çeşitli sinema film ve dizilerinde rol aldı. Modacı Esin Maraşlıoğlu ve oyuncu Nurgül Yeşilçay ile evlilikleri oldu. Toplamda 5 kez evlenen Özer'in Cemre adında bir kızı ve Osman Nejat adında bir oğlu bulunmaktadır.

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