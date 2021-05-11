Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi oyuncuları kim? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor konusu, oyuncuları ve Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor özeti!
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Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi oyuncuları kim? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor konusu, oyuncuları ve Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor özeti!

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi oyuncuları kim? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor konusu, oyuncuları ve Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor özeti!
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor konusu, özeti ve Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmini izleyecek olanların merak ettiği Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor konusu nedir, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor oyuncuları kimler ve Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor özeti gibi konuları inceliyoruz.

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Özel Çamlıca Lisesi`ne yeni atanan müdür muavini Mahmut Hoca (nam-ı diğer Kel Mahmut) kopya çeken, okuldan kaçıp maçlara giden, hocalarla sürekli kafa bulan öğrencilerle dolu Hababam Sınıfı`nı ilginç ceza yöntemleriyle disiplin altına almaya çalışır. Fakat aynı zamanda öğrenci haylazlığı dışında ciddi olaylar da yaşanmaktadır, Ferit`in bir çocuğu vardır ve onu okula getirmek zorunda kalır

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Kartal Tibet

Oyuncular:Şener Şen, Adile Naşit, Münir Özkul, Perran Kutman, Şevket Altuğ

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 1978 (83 dk)

Vizyon Tarihi: 1 Şubat 1979 Perşembe

Senaryo: Sadık Şendil, Rıfat Ilgaz

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