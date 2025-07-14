Hababam Sınıfı Askerde filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı Askerde filmi ne zaman, nerede çekildi?
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HABABAM SINIFI ASKERDE FİLMİ KONUSU NEDİR?
Yaşıtları çoktan iş güç sahibi olan Hababam Sınıfı'nın dur durak bilmez haylazlıkları artık dayanılmaz boyutlara gelmiştir.Okul müdürü Deli Bedri çareyi Hababam'ı askere göndermekte bulur. Ama askerde iş çığrından çıkar...HABABAM SINIFI ASKERDE FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Mehmet Ali Erbil (Deli Bedri/Binbaşı Bedri)
• Halit Akçatepe (Tuğgeneral Necmi)
• Hülya Avşar (Zehra Binbaşı)
• Şafak Sezer (Ercüment)
• Memet Ali Alabora (Matkap Emre)
• Peker Açıkalın (Psiko)
• Cengiz Küçükayvaz (Kötü Kenan)
• Melih Ekener (Beberuhi)
• Ceyhun Yılmaz (Kermit)
• Hasancan Şeremet (Sebastian)
• Volkan Severcan (Uzman Çavuş Demir İçbükey)
• Ümit Okur (Emir Eri Besim)
• Kerem Alışık (Sabit)
• Zihni Göktay (Yusuf Hoca, Doktor Yusuf Yarbay)
• Tuncay Akça (Bacaksız)
• Nejat Birecik (Saim Saban)
• Hamit Haskabal (Niyazi Hoca, Başçavuş Niyazi)
• Mustafa Turan (Hüseyin)
• Ceylan Güvenç (Kız Asker)
• Melisa Toros (Kız Asker)
• Helin Avşar (Kız Asker)
• Seçkin Piriler (Arzu)
• Duran Uruç (Tomarzalı)
• Fadı Mahfouz (Dozer)
• Burak Öncü (Bekçi Asker)HABABAM SINIFI ASKERDE FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?
Çıkış tarihi:
14 Ocak 2005
Hababam Sınıfı Askerde, 2005 çıkışlı Türk komedi filmi. Hababam Sınıfı Askerde filminin çekimleri stanbul Kartal'daki 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda gerçekleştirildi.