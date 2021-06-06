Güzide Duran, paylaştığı bikinili fotoğrafla yıllara meydan okuyor

Bir dönem podyumların yıldızı olan ve ülke gündeminden hiç düşmeyen Güzide Duran, yıllara meydan okuyor. 40 yaşındaki eski model, bikinili pozuyla genç kızlara taş çıkardı.