Güzide Duran, paylaştığı bikinili fotoğrafla yıllara meydan okuyor
Bir dönem podyumların yıldızı olan ve ülke gündeminden hiç düşmeyen Güzide Duran, yıllara meydan okuyor. 40 yaşındaki eski model, bikinili pozuyla genç kızlara taş çıkardı.
2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy'la evlendikten sonra Amerika'da yaşamaya devam eden model Güzide Duran, yıllara meydan okuyor.
YAŞINA RAĞMEN FİT VÜCUDU DİKKAT ÇEKTİ
40 yaşındaki eski model, çektirdiği bikinili karesiyle fitliğini koruduğu gözlendi. Genç kızlara taş çıkaran Duran'ın karesini binlerce beğeni aldı. Mavi ve yeşil kalp emojileri koyan Duran, akşam saatlerinde ise teknede siyah elbisesiyle çektirdiği kareyi de yayınladı. Duran, kış aylarını Amerika'da yazın ise Türkiye'de geçiriyor.
İşte Güzide Duran'ın bikinili pozu;
Kaynak: Snob Magazin