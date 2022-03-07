Güzide Duran kimdir? Güzide Duran kaç yaşında, nereli? Güzide Duran'ın eşi Adnan Aksoy kimdir, boşanıyor mu?

Güzide Duran kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Model Heidi Klum'un Amerika'da "Project Runway" adıyla sunduğu moda tasarım yarışmasının Türkiye versiyonunda hem sunuculuk hem de jüri üyeliği yapmış olan Güzide Duran kimdir?

GÜZİDE DURAN KİMDİR?

Güzide Duran Aksoy, 4 Ağustos 1980 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Sunucu, model ve oyuncu olan Duran, 1996 Best Model of Turkey birincisidir

1995'te casinolar açıkken öğrencilik yıllarında harçlığını kazanmak için Mersin Hilton'un casino kapısında çalışmış. İlkokulu Mersinde bitirmiş. Mersin'den İstanbul'a, İstanbul'dan New York'a ve tekrar İstanbul'a uzanan modellik hayatı var.

Amerika Elle, Amerika Vogue, Afrika GQ dergilerine kapak olmuş, Redstar, Revlon, Replay, L'Oreal, Pantene ve Saks 5th Avenue'nun reklam kampanyalarında yer almıştır.

Güzide Duran, 2001 yılında "Yeşil Işık" ve "90-60-90", 2002 yılında da "Kurşun asker" filmlerinde rol almıştır.

İlker İnanoğlu ve Moris Kohen ile birlikteliği oldu. Güzide Duran, 13 Nisan 2008'de iş insanı Mimar Adnan Aksoy ile evlendi.

GÜZİDE DURAN İLE ADNAN AKSOY BOŞANIYOR MU?

2008 yılında evlendikten sonra mesleğini bırakan 1996 Best Model of Turkey birincisi Güzide Duran ile Adnan Aksoy çifti 14 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldığı belirtildi.

BOŞANMA İŞLEMLERİNİ BAŞLATACAKLAR

Evlendikten sonra ABD'ye yerleşerek mesleğini bırakan Duran, bir süredir Bodrum'da yaşıyor. Selin ve Emir adında iki çocuğu bulunan çiftin, önümüzde günlerde boşanma davası için adliyenin yolunu tutacağı konuşuluyor. Boşanma haberleriyle magazin gündemine bomba gibi düşen Güzide Duran, evliliğiyle ilgili sessizliğini korurken Instagram hesabından manidar bir paylaşım yaptı. Duran, Instagram hesabının hikaye kısmından Mevlana'nın "Hayat tutunmakla bırakmak arasındaki dengedir" sözünü paylaştı.

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