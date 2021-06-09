Güzide Duran genç modellere meydan okudu
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Güzide Duran genç modellere meydan okudu

Güzide Duran genç modellere meydan okudu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

2008 yılında Adnan Aksoy ile evlendikten sonra Amerika'ya yerleşen eski model Güzide Duran, paylaştığı bikinili fotoğraflar genç mankenlere taş çıkarttı. İşte detaylar...

Bir dönem podyumların yıldızı olan Güzide Duran (40), tatilden fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. Eski model, genç mankenlere taş çıkartarak, paylaştığı bikinili kareleriyle, beğeni yağmuruna tutuluyor. Sarı bikinili üç karesini yayınlayan Duran'a Ebru Şallı ve Deniz Akkaya gibi eski modeller de kalp emojisi koydu.

Güzide Duran genç modellere meydan okudu
Güzide Duran genç modellere meydan okudu

Kaynak: Snob Magazin

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