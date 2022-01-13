Güzgülü'den Kula ve Selendi Ziyaretleri

SELENDİ, MANİSA (Bültenler) - Güzgülü, ziyaretler kapsamında Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ve Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş ile bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, ilçe ziyaretleri gerçekleştirerek bir takım temaslarda bulundu. Güzgülü program kapsamında ilk olarak Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'un makamına konuk oldu. Büyükşehir Belediyesi Ocakayı meclisine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı ziyarette, Büyükşehir ve Kula Belediyesi işbirliğinde yapılan çalışmalar görüşüldü. Daha sonra Kula Muhtarlık İşleri Müdürü Faik Şentürk, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Kilimci ve Büyükşehir Belediyesi Kurucu Meclis Üyesi Tuncay Ergün ile bir araya gelen Güzgülü, iki meclis dönemine ilişkin istişarelerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, ilçe ziyaretleri kapsamında Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş'ı da ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Selendi Belediyesi işbirliğinde ilçeye kazandırılan proje ve yatırımların değerlendirildiği ziyarette, yıl içerisinde yapılacak çalışmalar da konuşuldu. Selendi Muhtarlık İşleri Müdürü Önder Baştürk ile Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün ilçedeki çalışmaları hakkında görüşen Güzgülü, Selendi MABEM eğitim kurumunu da ziyaret etti.

Selendi MABEM 'Değerli Zamanlar' Projesine Ev Sahipliği Yapıyor

MABEM Selendi Müdürü İlyas Kocademir, MABEM hizmet binası içerisinde yapılan aktiviteler hakkında Güzgülü ve beraberindekilere bilgiler verdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin derslerinin dışında sportif ve sanatsal becerilerinin geliştirilmesi amacıyla uygulamaya alınan 'Değerli Zamanlar' projesine MABEM'in ev sahipliği yaptığını belirten Kocademir, "Değerli Zamanlar projesi kapsamında Selendili gençlerimiz, MABEM hizmet binamızın içerisinde resim, bağlama, gitar, akıl oyunları, cimnastik gibi eğitimler alıyorlar. 200'ün üzerinde öğrencimiz, bu kurslardan faydalanıyor. Manisa Büyükşehir Belediyemiz, İlçe Kaymakamlığımız, İlçe Belediyemiz ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliğinde bu projeyi gerçekleştiriyoruz" dedi. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, projenin diğer ilçelere de örnek olabileceğini belirterek, MABEM öğretmenlerine kolaylıklar diledi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet