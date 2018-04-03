Güzellik İçin;"Küçük Bir Dokunuş"

Op. Dr. Alpaslan Topçu ve Dr. Mustafa Karataş'ın konuşmacı olarak yer aldığı özel davet, ünlü ebru sanatçısı Garip Ay'ın canlı performansıyla da renkli anlara sahne oldu.

Allergan'ın ev sahipliğinde Aslı Tunca Otel'de gerçekleşen "küçük bir dokunuş" temalı etkinlik; Feryal Gülman, Siren Ertan, Pınar Altuğ, Emel Yıldırım, Aslı Kuseyrioğlu, Meral Yazıcı, Sibel Karakaşlı, Gülay Kuriş, Nefise Karatay, Akasya Asıltürkmen, Gamze Cizreli, Selda Eremsoy, Füsun Kuran, Gülay Kamaz ve Şah Yaycı gibi cemiyet ve sanat dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirdi.

Op. Dr. Alpaslan Topçu ve Dr. Mustafa Karataş'ın küçük bir dokunuş ile güzelliği korumanın yöntemlerini anlattığı etkinlikte, global güzellik anlayışı ve trendler, Türk kadınının güzellik anlayışı, güzellik ve yaşlanma süreci, dermal dolgular ve diğer cerrahi dışı uygulamalar gibi konulara da değinildi.

Küçük dokunuşlarla harikalar yaratan dünyaca ünlü ebru sanatçısı Garip Ay'ın canlı performansı da etkinliğe katılan konuklar tarafından ilgiyle izlendi.

Rotary kulubu Hollanda/Dubbelstad Hengelo -Enschede Rotary Kulübü adına, Kadın Kanser Vakfı'na destek amacıyla katılmış olduğu moda fuarında sahne alan ünlü saç tasarımcısı Antakyalı Mufide Halaceli sahnede 12 modeliyle yeni trend sac modellerini sundu. Müfide Halaceli'ye sahnede Çisem Öztürk kemanıyla, Antakyali Ünlü Caz sanatcısı Karsu Donmez ise piyanosu ve muhteşem sesiyle eşlik etti. Etkinlik sonunda 22 bin Euro maddi destek sağlandığı belirtildi.

Başarılarıyla tanınan kadın girişimci Müfide Halaceli 2012 ve 2014'de olmak üzere iki defa almış olduğu ödüle ek olarak geçtiğimiz aylarda Amerika'da Mineapolis şehrinde düzenlenen kokteylde "Fashionista Global Award" birincisi olarak ödül aldı. Müfide Halaceli 2 yıl önce de Berlin'de, geçen yıl da Londra'da ödül kazanmıştı.