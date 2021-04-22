Güzelliği ile kendine hayran bırakıyor
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Güzelliği ile kendine hayran bırakıyor

İhlas Haber Ajansı / YASİN KAYACI - Haberler | Güncel

Güzelliği ile kendine hayran bırakıyor Sivas'ın Gökpınar Gölü, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil edildi Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan ve doğal güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakan Gökpınar Gölü, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil edildi.

Güzelliği ile kendine hayran bırakıyor

Sivas'ın Gökpınar Gölü, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil edildi

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan ve doğal güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakan Gökpınar Gölü, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil edildi.

Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan Gökpınar gölü geçtiğimiz aylarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından "Doğal SİT Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescillenmişti. Dün resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla birlikte Gökpınar gölü "kesin korunacak hassas alan" olarak da tescil edildi.

Gürün ilçe merkezine 11 kilometre mesafedeki Gökpınar gölü doğal turkuaz rengi ile görenleri kendine hayran bırakıyor. Yaklaşık 17 metre derinliğindeki göl aynı zamanda Dünyanın en berrak suyuna sahip göllerden bir tanesi olarak gösteriliyor. Dalgıçların ve su altı fotoğrafçıların uğrak yeri olan göl, rengi dolayısı ile "Bozkır'ın Nazar Boncuğu" olarak da adlandırılıyor.

Güzelliği ile kendine hayran bırakıyor
Güzelliği ile kendine hayran bırakıyor
Güzelliği ile kendine hayran bırakıyor
Güzelliği ile kendine hayran bırakıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KAYACI

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