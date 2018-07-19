Güzelliği ile DEAŞ'ı Karıştıran Çeçen Terörist İstanbul'da Yakalandı

Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince gerçekleştirildi.TEM ekiplerinin, DEAŞ'a yönelik yaptığı çalışmada, çatışma bölgeleri ile ilgileri olduğu iddia edilen bazı isimlere ulaşıldı.

Eylem arayışı içerisinde oldukları iddia edilen şüpheliler için Arnavutköy, Başakşehir, Fatih, Beylikdüzü ve Umraniye'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.TEM Operasyon Timi ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin eşliğinde 4 Temmuz'da düzenlenen baskında U.B., B.S., A.D., L.T. ve S.K. gözaltına alındı.

EVRAKLARININ SAHTE OLDUĞU BELİRLENDİ

TEM ekiplerinin incelemelerinde pasaportunda S.K.olduğu belirtilen kadının evraklarının sahte olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde gözaltına alınan S. K.'nın gerçekte Ninova'da öldürülen DEAŞ komutanlarından Ebu Ömer El Şişhani kod adlı Gürcü uyruklu Tarkan Batiraşvili'nin karısı Seda Dudurkaeva olduğu tespit edildi. Tarkan Batiraşvili'den 2 çocuğu olduğu iddia edilen Seda D.'nin de aralarında bulunduğu 5 şüphelinin işlemleri dün tamamlandı.

TUTUKLANDI

Emniyet'teki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Seda Dudurkaeva'nın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı.

İNTERNET ÜZERİNDEN TANIŞMIŞLARDI

Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'un kurmaylarından ve eski bakanlarından Gürcü asıllı Asu Dudurkaev'in kızı olan ve üç yıl önce Suriye'ye giderek DEAŞ'a katılan Seda Dudurkaeva, Çeçenistan'da lüks içinde korunaklı bir hayat yaşarken 2013 yılında radikalleşmeye başlamış ve internet üzerinden tanıştığı kişiler vasıtasıyla Suriye'ye giderek DEAŞ saflarına katılmıştı.

SEDA İÇİN SAĞ KOLUNU ÖLDÜRMÜŞ!

DEAŞ liderlerinden Ebu Ömer Şişhani'nin sağ kolu Hamzat isimli bir şahısla evlenen Seda Dudurkaeva kocasının bir saldırı sonucu ölümünün ardından zorla DEAŞ liderlerinden Ebu Ömer Şişhani ile evlendirilmişti.

Şişhani'nin Seda ile evlenebilmek için sağ kolu Hamzat'ı öldürdüğü iddiaları da ortaya atılmıştı.

BABASI BAKANLIK KOLTUĞUNDAN OLMUŞTU

Seda'nın DEAŞ'a katıldığı ortaya çıkınca Çeçen lider Kadirov, babasını 'fanatik kızını kontrol edemediği için' kabineden atmıştı. Kadirov, Seda'nın geri dönmesini Çeçenistan için bir "onur meselesi" ilan etmişti.