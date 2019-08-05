Güzel şarkıcı Elif Kaya, Kaz Dağları'nda ağaçların kesilmesini soyunarak protesto etti

Şarkıcı Elif Kaya, Kaz Dağları'nda altın arama çalışmaları için ağaçların kesilmesine soyunarak tepki gösterdi.

"KAZ DAĞLARI ALTINDAN DEĞERLİDİR"

Güzel şarkıcı Instagram hesabından üstsüz videosunu yayınlayarak, "Kaz Dağları altından daha değerlidir." ifadelerini kullandı. Kaya'nın bazı takipçileri paylaşıma destek verirken bazı takipçileri eleştiri yağmuruna tuttu.

KAZ DAĞLARI'NDA NE OLDU?

Kanada merkezli altın madeni şirketlerinden Alamos Gold'un taşeronu olan Doğu Biga Madencilik, Çanakkale'nin Kirazlı köyünde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan inşaat faaliyetlerine başlamak için işletme izni aldı. Ancak, şirketin faaliyet izni için aldığı Çevresel Etki Değerlendirmesi'nde (ÇED) 45 bin ağacı kesileceğinin belirtmesine rağmen 195 bin ağacın kesilmesi, başta Çanakkaleliler olmak üzere birçok vatandaşın tepkisine neden oldu.

ELİF KAYA KİMDİR

Elif Kaya, 1988 yılında Karadeniz doğumludur. Elif Kaya, büyük beğeni toplayan ilk bestesini 12 yaşında yapmıştır. Bir dönem Veliaht programında yarışan Elif Kaya, Hande Yener'in yarışmacısıydı. Yaptığı ilk bestenin adı "Nerdeydin Dün Gece " olan Elif Kaya "Karanlık Dünyam" adlı bir albüm de çıkardı. Elif Kaya, Aşklarca şarkısıyla geniş kitlelere hitap etmeyi başardı.