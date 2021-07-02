Güzel oyuncudan bebek sürprizi: Amber Heard anne oldu

HEYECANINI İFADE ETTİ35 yaşındaki Amber Heard, mutlu haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

HEYECANINI İFADE ETTİ

35 yaşındaki Amber Heard, mutlu haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Geçen yıl yitirdiği annesinin adını verdiği bebeğiyle çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı Amber Heard. Güzel oyuncu "Bu haberi paylaştığım için çok heyecanlıyım. Yıllar önce bir çocuk sahibi olmak istediğime karar verdim. Bunu kendi şartlarımda yapmak istedim. Kaderimizin en temel parçalarından birini bu şekilde düşünmenin biz kadınlar için ne kadar radikal olduğunu şimdi anlıyorum" diye yazdı.

'HAYATIMIN GERİ KALANININ BAŞLANGICI'

Paylaşımında "Umarım beşik almak için yüzük istememenin normalleştiği bir noktaya geliriz" diyen Heard, mesajını şöyle sürdürdü: "Bir yanım özel hayatımın kimseyi ilgilendirmediğini savunmak istiyor. Ayrıca işimin doğasının beni bunu kontrol altına almaya zorladığını da biliyorum. Kızım 8 Nisan 2021'de doğdu. Adı Oonagh Paige Heard. O, hayatımın geri kalanının başlangıcı."

GEÇEN YIL KAYBETTİĞİ ANNESİNİN ADINI VERDİ

Sağlık sorunları nedeniyle hamile kalamayan Amber Heard'ün kızını taşıyıcı anne dünyaya getirdi. Güzel oyuncunun doğum sürecine de tanık olduğu belirtildi. Amber Heard, kızına geçen yıl yitirdiği annesi Pagie'in adını verdi.

BOŞANMA SÜRECİ EVLİLİKTEN UZUN SÜRDÜ

Amber Heard, son dönemde eski eşi Johnny Depp ile yaşadığı karşılıklı suçlamalarla ilerleyen boşanma süreciyle gündemdeydi. Sadece iki yıl evli kalan Heard ve Depp'in boşanması ise birlikte geçirdikleri zamandan daha uzun sürdü deyim yerindeyse.

Johnny Depp ile Amber Heard'ün 2015 ile 2017 arasında süren evlilikleri çoktan bitti. Ama eski çift, birbirleriyle hesaplaşmayı tam olarak bitiremedi. Heard, Depp'ten şiddet gördüğünü ileri sürdü. Depp de kendisini "eşini döven biri" diye nitelendiren İngiliz The Sun gazetesine karşı açtığı tazminat davasını kaybetti. Bunun ardından önemli rollerinden birini üstlendiği Fantastik Canavarlar (Fantastic Beasts) adlı filmin kadrosundan çıkarıldı. Her ne kadar filmden kovulsa da yapımcı şirketle anlaştığı 10 milyon dolarlık ücretini alacak Depp ama eski eşi Heard ile boşanma davası sırasında yaşananlar onun kariyerini de olumsuz etkiledi.

ESKİ EŞİNİN DE KADRODAN ÇIKARILMASINI İSTEMİŞ Öte yandan Johnny Depp'in geçmişte eski eşi Amber Heard'ün de kariyerine darbe vurmak için bir girişimde bulunduğu ortaya çıktı. Buna göre Depp, Heard'ün Jason Momoa ile başrol paylaştığı Aquaman filminin kadrosundan çıkarılması için girişimde bulundu. Johny Depp, Aquaman filminin yapımcılarından biri olan kız kardeşi Christie Dembrowzki'ye bir telefon mesajı göndererek Amber Heard'ün filmden kovulmasını istedi.

Depp, kız kardeşine eski eşi Heard'ü kast ederek "Onun değiştirilmesini istiyorum" diye yazdı. Fakat belli ki yapım şirketi bunu ciddiye almadı. Çünkü Heard yeni çekilecek halkanın da kadrosunda yer alıyor. Bu arada Johnny Depp'in hayranları da aktörün Fantastik Canavarlar filminin kadrosundan çıkarılmasından sonra Heard'ün de Aquaman'den atılmasını isteyen bir imza kampanyası başlattı.

DAVAYI KAYBETTİ Johnny Depp'in, İngiliz The Sun gazetesine karşı açtığı davayı kaybetmesinden sonra önemli rollerinden birini üstlendiği Fantastic Beasts serisinin üçüncü halkasından kovulduğu açıklandıktan sonra hayranları da hemen harekete geçti. İmza kampanyasında erkeklerin de tıpkı kadınlar gibi aile içi şiddet kurbanı olduğu belirtilerek "Bu durum kabul edilmeli ve buna karşı bir eylem planı oluşturulmalı" denildi.

Kampanyanın sloganı ise "Doğru olanı yapın ve Amber Heard'ü Aquaman 2'nin kadrosundan çıkarın" oldu.İmza kampanyasında erkeklerin de tıpkı kadınlar gibi aile içi şiddet kurbanı olduğu belirtilerek "Bu durum kabul edilmeli ve buna karşı bir eylem planı oluşturulmalı" denildi. Kampanyanın sloganı ise "Doğru olanı yapın ve Amber Heard'ü Aquaman 2'nin kadrosundan çıkarın" oldu.

DEPP: YARGILAMA KUSURLU

Ünlü aktör Johnny Depp'in, kendisini 'karısını döven koca' olarak niteleyen Sun gazetesine karşı açtığı iftira davası sonuçlandı. Dünyanın merakla takip ettiği davada, İngiliz mahkemesi Depp'in aleyhine karar verdi ve gazetenin haberinin 'büyük ölçüde doğru olduğunun kanıtlandığını' açıkladı. Geçen temmuz ayında 16 gün süreyle görülen duruşmalarda hem Heard hem de eski çiftin arkadaşları, akrabaları ile birkaç eski ve mevcut çalışanı dinlenmişti. Duruşma sürecinde, taraflar birbiri hakkında sert iddialar ileri sürmüş ve oldukça mahrem detaylar basına yansımıştı.

Karara taraflardan yanıt gecikmedi. Depp, yargılamanın kusurlu olduğunu savunurken avukatları, kararın temyize götürüleceğini belitti. Diğer yandan Amber Heard için kararın sürpriz olmadığı söylendi. Sun gazetesi açıklamasında "Aile içi şiddet mağdurları asla susturulmamalı. Basın özgürlüğü için müthiş bir zafer" ifadesine yer verildi.

Kaynak: Hürriyet