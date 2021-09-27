Güz konserleri Bulutsuzluk Özlemi ile sona erdi

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği konserler dizisi, Bulutsuzluk Özlemi ile sona erdi.

Nilüfer Belediyesi'nin +1 iş birliğiyle Balat Atatürk Ormanı'nda gerçekleştirilen konserlerde farklı müzik türlerinden sevilen isim ve gruplar sahne aldı. 4 Eylülde Kalben konseriyle başlayan Nilüfer +1 Güz Konserleri'nde, Göksel, Bülent Ortaçgil, Evdeki Saat, Ceza ve Gaye Su Akyol hayranlarıyla buluştu. Yaklaşık 25 bin seyircinin katıldığı konser dizisinin son gününde, 37 yıllık efsane Türk rock grubu Bulutsuzluk Özlemi sahne aldı.

Şarkı sözlerinde sosyolojik, psikolojik, ekonomik ve politik konuları işleyen Bulutsuzluk Özlemi, Bursalı hayranlarıyla hasret giderdi. Her yaştan geniş bir dinleyici kitlesi bulunan Bulutsuzluk Özlemi, sevilen şarkılarının yanı sıra ilk albümlerinden parçalar da seslendirerek alanı dolduran müzik tutkunlarına zaman zaman nostalji yaşattı.

1992 yılında çıkardıkları "Güneşimden Kaç" albümünde yer alan "Hayır Hayır" şarkısıyla konserine başlayan Bulutsuzluk Özlemi, yaklaşık iki saat sahnede kaldı. Grup, sahne enerjisi ve performanslarıyla gecenin sonunda dakikalarca alkışlandı. - BURSA