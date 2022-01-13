Güvercinlik Mahallesinde Dere Yatağı Temizlendi

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yağışlar sonrasında yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçmek için dere temizliği çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Kula ilçesine bağlı Güvercinlik mahallesinde 2 kilometrelik dere temizlik çalışması yapıldı. Dere yatağında birikme yapan zararlı maddeler uzaklaştırıldı. Oluşabilecek birikmelere karşı önlem alındı.

Biz istedik Cengiz Başkan yaptı

Tarım arazileri arasından geçen derenin çiftçiler için önemli olduğunu söyleyen Güvercinlik Mahalle Muhtarı İsmail Delibay, "Vatandaşlarımızın kış aylarında ve yaz mevsiminde sıkıntı yaşamaması adına MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmalardan çok memnunuz. Alınan önlemler sayesinde çiftçilerimiz rahat edecek. Her zaman bizlere bir telefon kadar yakın olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyoruz. Biz istedik sağ olsunlar hemen yaptılar. Hiçbir talebimizi karşılıksız bırakmıyorlar" dedi.

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