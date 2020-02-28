Güvenlik Zirvesi sonrası Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında
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Güvenlik Zirvesi sonrası Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Suriye sınırının sıfır noktasına gitti.

28.02.2020 04:49 | Son Güncelleme: 28.02.2020 04:49
Güvenlik Zirvesi sonrası Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında

Milli Savunma Bakanı , beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geldikleri sınırının sıfır noktasında, İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen harekatı yerinde sevk ve idare ediyor.


Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Güvenlik Zirvesi" sonrasında, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile Suriye sınırına gitti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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