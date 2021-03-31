Güvenlik Soruşturması teklifi muhalefetin oylarıyla reddedildi

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TBMM Genel Kurulu'nda muhalefet partilerinin karşı çıktığı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını getiren 18 maddelik teklifin görüşülmesi sırasında, teklifin maddelerine geçilmesi muhalefetin "hayır" oyu sayesinde reddedildi. Muhalefet teklifin 1 yıl getirilemeyeceğini savunuyor.

TBMM Genel Kurul'da uzun zamandır rastlanmayan bir gelişme bugün yaşandı. Cumhur İttifakı milletvekillerinin Genel Kurul'da görüşmeleri takip etmemesi nedeniyle çoğunluğu sağlayan muhalefet milletvekilleri bir teklifin, maddelerine geçilmeden reddedilmesini sağladı.

TBMM Genel Kurulu bugün TBMM Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. Grup başkanvekillerinin konuşmalarının ardından güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını getiren 18 maddelik kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler yapıldı. Ancak teklifin maddelerine geçilmesi için oylama yapıldı.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, "Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, sayar mısınız lütfen… Kabul etmeyenler…" dedi. Bu sırada TBMM Genel Kurulu'nda kısa süreli şaşkınlık yaşandı. Haydar Akar, tekrar "Sayar mısınız lütfen, sayar mısınız" dedi. Akar, "Kabul edilmemiştir" diye yaptığı duyurunun ardından muhalefet sıralarından alkışlar yükseldi. İktidar kanadından gelen itirazlar üzerine Akar, 18.05'te, birleşime 20 dakika ara verdi. Birleşimi saat 18.55'te açan Akar bu kez yeniden yarım saatlik ara verdi.

Birleşimi son olarak saat 19.48'de açan TBMM Başkanvekili Haydar Akar, "253 sayılı Kanun teklifinin görüşmelerine başlayacağız, komisyon yok, ertelenmiştir" dedi ve yarın 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı. Böylelikle güvenlik soruşturmasına ilişkin kanun teklifi reddedildi ve "253 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" gündeme alındı. Birleşim 19.49'da kapatıldı.

Böylece Genel Kurul'da çok az sayıda iktidar milletvekili kalınca muhalefet partisinin "hayır" oyları sayesinde teklifin maddelerine geçilmesi reddedildi.

"AK PARTİ VE MHP MİLLETVEKİLLERİ ŞAŞKIN"

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, oylama sonucuyla ilgili sosyal medya hesabından "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun teklifi" muhalefetin oyları ile reddedildi. AKP ve MHP milletvekilleri şaşkın..." paylaşımı yaptı.

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy da teklifin muhalefet milletvekillerin oylarıyla düştüğünü söyledi, "Beğenmediğim seçimi tekrar ederim demeyi alışkanlık haline getiren AKP- MHP bu kez de Meclis'teki oylamayı; vekilleriyle, Meclis Başkanı ile baskı kurarak tekrar ettirmek istiyor. Ne yapacaksınız, Meclis'e de mi kayyum atayacaksınız?" tepkisi gösterdi.

"TEKLİF 1 YIL GETİRİLEMEZ"

Oylama sırasında Genel Kurul'da yeterli çoğunlukta bulunmayan AK Partililer oylamanın tekrar yapılmasını istedi. Ancak uzlaşma arayışından sonuç çıkmadı. Muhalefet reddedilen teklifin 1 yıl getirilemeyeceğini ileri sürüyor. Tartışmanın yarın yapılacak Genel Kurul'da devam etmesi bekleniyor.

GENEL KURUL KARARI BİLDİRMEDİ

Öte yandan tekliflerinin reddini anlık geçen TBMM Genel Kurulu'nun sosyal medya hesabı, bu kez ret kararını bildirmedi. Teklifin reddine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmaması dikkati çekti.