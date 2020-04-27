Güvenlik korucusunda korona virüs tespit edildi Güvenlik korucusunda korona virüs tespit edildi Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan güvenlik korucusunda korona virüs (Covid-19) belirlendi.

Güvenlik korucusunda korona virüs tespit edildi

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan güvenlik korucusunda korona virüs (Covid-19) belirlendi.

Edinilen bilgiye göre daha öncede korona virüs görülen ve 40 bin nüfuslu Nurdağı ilçesine bağlı Gökçedere Mahallesindeki bir güvenlik korucusu aniden Rahatsızlanarak İslahiye devlet hastanesine kaldırıldı. korucu A.T.'de korona virüs belirtileri görülmesi üzerine COVİD-19 testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan korucu, 112 sağlık ekipleri tarafından Gaziantep Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine sevk edildi. Şahsın ikamet ettiği evde yaşayan ailesi 14 gün süre ile karantina altına alındı. Nurdağı İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri A.T. 'nin evini ziyaret ederek 14 gün süre ile dışarıya çıkmamaları konusunda uyardı.

Şahsın virüsü nereden kaptığı ise henüz bilinmiyor.

Öte yandan ilçede şuana kadar görülen vaka sayısı ise 127ye ulaştı.

Kaynak: İHA