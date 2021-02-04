Güvenlik kameralarını boyayıp seyyar satıcıyı başından vurdular
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Güvenlik kameralarını boyayıp seyyar satıcıyı başından vurdular

04.02.2021 10:27 | Son Güncelleme: 04.02.2021 10:31
Güvenlik kameralarını boyayıp seyyar satıcıyı başından vurdular

GAZİANTEP'te iki kişinin silahlı saldırısına uğrayan seyyar satıcı Ömer Helvacı başından vurularak ağır yaralandı.

GAZİANTEP'te iki kişinin silahlı saldırısına uğrayan seyyar satıcı Ömer Helvacı başından vurularak ağır yaralandı. Şüphelilerin saldırıdan önce olay yeri çevresindeki güvenlik kameralarını, ayakkabı boyası ile boyadıkları tespit edildi.

Olay, dün gece Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Seyyar satıcılık yapan Ömer Helvacı, tezgahını kapatıp evine giderken, kendisini takip ettiği iddia edilen iki kişi tüfekle ateş açtı. Başına isabet eden saçmalar ile yaralanan Helvacı'yı görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yaralı Ömer Helvacı'yı ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis olayın ardından otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Çevrede araştırma yapan polis ekipleri, şüphelilerin bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını ayakkabı boyası ile siyaha boyadığı belirtildi.


Güvenlik kameralarını boyayıp seyyar satıcıyı başından vurdular
Güvenlik kameralarını boyayıp seyyar satıcıyı başından vurdular
Güvenlik kameralarını boyayıp seyyar satıcıyı başından vurdular
Güvenlik kameralarını boyayıp seyyar satıcıyı başından vurdular

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KILIÇ

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