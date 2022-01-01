Güvenlik güçleri, yeni yıla dondurucu soğukta elleri tetikte girdi

BİTLİS (AA) - Bitlis'te polis ekipleri, soğuk havaya rağmen kentin huzur, güven ve asayişini sağlamak amacıyla yeni yıla elleri tetikte girdi. İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, yol kontrol noktalarını ziyaret ederek polislerin ve vatandaşların yeni yılını kutladı.

Yardımcıları ile ilk önce Bitlis-Baykan kara yolundaki kontrol noktasına giden Özcan, burada yeni yıla girerken dondurucu soğukta elleri tetikte görev yapan polislerle bir araya geldi.

Özcan, terörle mücadelenin yanı sıra kaçakçılık ve diğer suçlara karşı kahramanca mücadele veren polislerin yeni yılını kutlayarak tatlı ikramında bulundu.

Ekiplerin durdurduğu araçların sürücüleri ile yolcuların da yeni yılını kutlayan Özcan, kent merkezinde yol uygulaması yapan ekipleri ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Özcan, daha sonra Özel Harekat Şube Müdürlüğüne de giderek burada bir araya geldiği polislerle sohbet etti, yeni yıllarını kutladı.