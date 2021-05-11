Güvenlik görevlisi tekvandocu çıkınca kavga kısa sürdü

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir sitede, sokağa çıkma yasağına rağmen top oynadıkları belirtilen 2 genç ile güvenlik görevlisi arasında kavga çıktı. Güvenlik görevlisinin tekvandocu olması nedeniyle 2 genci kısa sürede etkisiz hale getirdiği öğrenildi.