Güvenlik görevlisi tekvandocu çıkınca kavga kısa sürdü
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Güvenlik görevlisi tekvandocu çıkınca kavga kısa sürdü

Güvenlik görevlisi tekvandocu çıkınca kavga kısa sürdü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir sitede, sokağa çıkma yasağına rağmen top oynadıkları belirtilen 2 genç ile güvenlik görevlisi arasında kavga çıktı. Güvenlik görevlisinin tekvandocu olması nedeniyle 2 genci kısa sürede etkisiz hale getirdiği öğrenildi.

İstanbul Esenyurt'taki bir sitede yasağa rağmen eve girmeyen ve top oynamaya devam eden 2 genç ile sitenin güvenlik görevlisi arasında sözlü olarak başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

TOPU GÜVENLİK GÖREVLİSİNE FIRLATTILAR

Sitede devriye gezen güvenlik görevlisinin top oynayan gençlere yasağı hatırlatarak evlerine gitmelerinin söylemesinin ardından gençlerden birinin elindeki topu, güvenlik görevlisine doğru attığı ve olayın buradan sonra başladığı bildirildi.

KAVGA KISA SÜREDE BİTTİ

Kısa süre sonra yumruklu kavgaya dönüşen tartışma, güvenlik görevlisinin tekvando sporuyla ilgilenmesi nedeniyle kısa sürdü. Güvenlik görevlisi, kısa sürede gençleri etkisiz hale getirerek, ayakta kalmayı başardı. Kavga sonrasında gençlerin bahçeden ayrılarak evlerine gittikleri görüldü.

Güvenlik görevlisi tekvandocu çıkınca kavga kısa sürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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