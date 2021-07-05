Güvenilir Bir Kaynağa Göre PES 2022 Ücretsiz Olabilir!
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Güvenilir Bir Kaynağa Göre PES 2022 Ücretsiz Olabilir!

Güvenilir Bir Kaynağa Göre PES 2022 Ücretsiz Olabilir!
Turkmmo - Haberler | Gamegar

FIFA'nın karşısına son yıllarda hiç olmadığı kadar iddialı bir PES oyunu çıkarmayı hedefleyen Konami, geçtiğimiz hafta demosunu yayınladığı PES 2022'yi farklı bir yaklaşımla geliştiriyor.

FIFA'nın karşısına son yıllarda hiç olmadığı kadar iddialı bir PES oyunu çıkarmayı hedefleyen Konami, geçtiğimiz hafta PES 2022'yi farklı bir yaklaşımla geliştiriyor. Kendi ürünü olan Fox Engine'den Epic Games'in Unreal Engine motoruna geçen Japon oyun devi, PES tutkunlarına her zamankinden daha etkileyici bir futbol deneyimi sunmayı hedefliyor.

VGC'den Andy Robinson, Konami'deki güvenilir kaynaklara dayandırarak yaptığı , "Bu yıl PES'te yeni şeyler bizleri bekliyor. Gerçekten pek çok değişiyor. Duyduğuma göre oynaması ücretsiz olacak. PS5 için yayınladıkları teknoloji demosu ile bir şeyler görmeye başlıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

PES 2022, Unreal Engine Motoru ile Geliştiriliyor

Peki, PES 2022 gerçekten de tamamen ücretsiz olabilir mi? Oyunun bir kuruş bile harcamadan her maç seçeneğinin, kulübün ve formanın kilidini açtığınız bir seriye dönüşmesi açıkçası pek olası değil, ancak burada sözü edilen bir "lite" sürüm olabilir.

Aralık 2020'de Konami, sınırlı sayıda oyun içi seçeneğe sahip, oynaması ücretsiz bir PES 2021 sürümü olan PES 2021 Lite'ı piyasaya sürmüştü. Oyunda beş kulüple (Barcelona, ??Bayern, Juventus, Manchester United ve Arsenal) maç yapabiliyor, co-op oynayabilir veya becerilerinizi geliştirebiliyorsunuz.

Konami, Yeni PES Oyununu Ücretsiz Yapabilir

FIFA 21 web uygulamasına çok benzer şekilde MyClub'ın tüm özellikleri oyunda mevcut. Ayrıca PS4 ve PC'de hayran yapımı diğer öğeleri içe aktarma seçeneğine sahip bir düzenleme modu da var. Robinson'ın içeriden öğrendiği bilgiler, PES 2022 için de bu tarz bir ücretsiz sürümün çıkabileceğine işaret ediyor olabilir.

PES 2022 demosu, 8 Temmuz'a kadar PS5, PS5, Xbox Series X/ S ve Xbox One platformlarında oynanabilecek. PlayStation ve Xbox kullanıcıları, çapraz platform desteği sayesinde birbirleriyle mücadele edebilecekler. Oyunun tam sürümü için henüz resmi bir çıkış tarihi açıklanmadı, ancak söylentiler eylül ayını işaret ediyor.

Kaynak: Turkmmo

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