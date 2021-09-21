Güvercin tartışmasında silahına sarılan şahıs, pompalıyla arkadaşını vurdu

KOCASİNAN (Haberler.com) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde güvercin nedeniyle çıkan tartışmada kan aktı. Arkadaşlardan biri, diğerini pompalı tüfekle yaraladı.

YANINDAKİ TÜFEĞE SARILDI

İlçeye bağlı Yavuzlar Mahallesi Feraset Sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde meydana gelen olayda, M.K. ile R.K. iddiaya göre güvercin yüzünden tartıştı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine M.K., yanında bulunan pompalı tüfek ile R.K.'ye ateş açtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Koluna saçma isabet etmesi sonucu yaralanan R.K., sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de, olay yerinde yaptıkları çalışmada şüpheli M.K.'yi yakaladı. Olay yeri inceleme ekipleri de, evde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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