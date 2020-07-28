Gurur Aydoğan kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve kariyeri Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan magazin haberleriyle gündeme geldi. Peki Gurur Aydoğan kimdir, nerelidir, kaç yaşında, mesleği ne tüm detaylarıyla haberimizde...

Hilal Altınbilek ile tatilde görüntülenen Gurur Aydoğan'ın kariyeri ve oynadığı diziler merak konusu oldu. Peki Gurur Aydoğan kimdir, nereli, oynadığı dizi ve filmler nedir?

GURUR AYDOĞAN KİMDİR?

Gurur Aydoğan, 8 Kasım 1988 yılında İstanbul'da doğan Türk oyuncudur. Babası Latif Demirbağ, annesi Oya Aydoğandır.

Gurur Aydoğan doğum tarihi : 8 Kasım 1988

Gurur Aydoğan kaç yaşında : 32 yaşında

Gurur Aydoğan mesleği ne : Oyuncu

Gurur Aydoğan nereli : İstanbul (Aslen Erzincan)

Gurur Aydoğan burcu ne : Akrep

Gurur Aydoğan boy-kilo : ?

GURUR AYDOĞAN HAYATI VE KARİYERİ

15 Mayıs 2016'da aramızdan ayrılan Türk sinemasının usta isimlerinden olan Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan, Yeditepe Üniversitesi Sanat Yönetimi mezunudur. Yeditepe Üniversitesi Sanat Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra sektöre ilk olarak yapım tarafında başladı. Çeşitli projelerde yer alan Gurur Aydoğan oyunculuk çalışmalarına Craft Oyunculuk Atölyesi'nde başladı.

2 yıllık eğitim süreci boyunca; İpek Bilgin, Bahar Kerimoğlu, Deniz Erdem, Çağ Çalışkur, Tuğrul Tülek, Can Kılcıoğlu'ndan temel oyunculuk, kamera önü oyunculuk ve ileri oyunculuk eğitimleri aldı. Eric Morris Methodu üzerine çalıştı. Eş zamanlı olarak 35 Buçuk Sanat Evi'nde de; Vahide Perçin, Altan Gördüm, Uğur Demirpehlivan, Ersin Umulu gibi isimlerden temel oyunculuk, kamera önü oyunculuk ve seslendirme eğitimi aldı.

Oyunculuk kariyerine 2014 yılında Fox Tv'de yayınlanan yapımcılığını Avşar Film in yaptığı 'Not Defteri' adlı dizisinde başlayan Gurur Aydoğan 2015 yılında Tiyatro Kedi'nin Hakan Altıner ve Damla Cercisoğlu'nun yönetmenliğinde 'Başarımı Karılarıma Borçluyum' adlı tiyatro oyununda yer aldı.

2015 yılında 'Sen Benimsin' adlı dizide Hakan Karakteri'ni canlandırdı. Son olarak 2016 yılında ise Kanal D de yayınlanan 'Kanıt: Ateş Üstünde' adlı dizide Ömer Karakteri'ni canlandırdı.

GURUR AYDOĞAN OYNADIĞI DİZİLER VE TİYATROLAR

2014 : Not Defteri (Cenk karakteri)

2015 : Sen Benimsin (Hakan karakteri)

2015 - 2016 : Başarımı Karılarıma Borçluyum (Tiyatro gösterisi)

2016 : Kanıt: Ateş Üstünde (Ömer karakteri)