Gürün kaymakamlığına Ahmet Tan atandı
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Gürün kaymakamlığına Ahmet Tan atandı

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Gürün kaymakamlığına Ahmet Tan atandı

Sivas'ın Gürün ilçesi kaymakamlığına Ahmet Tan atandı.

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Sivas'ın Gürün ilçesi kaymakamlığına Ahmet Tan atandı.

İçişleri Bakanlığınca Sivas'ın Gürün ilçesi kaymakamlığına son olarak Hafik ilçesinde kaymakamlık görevini yürüten Ahmet Tan atandı. Kaymakam Ahmet Tan, 1994 yılında Erzurum'un Narman ilçesinde doğdu. İlk, Orta ve Lise Eğitimini Erzurum' da tamamlayan Tan, 2018 yılında Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Tan, 2019 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam adaylığı sınavını kazanarak mesleğe giriş yaptı. Erzurum ilinde Merkez Stajını, Denizli ve Karaman İllerinde Mülkiye Müfettişi refakatinde Teftiş Stajını, Yalova'nın Çiftlikköy ve Zonguldak'ın Devrek ilçelerinde Kaymakam Refikliği Stajını tamamlayan Tan, Şubat 2021 tarihinde İçişleri Bakanlığının Bakanlık Oluru ile Sivas'ın Hafik ilçesinde göreve başladı. Tan, geçtiğimiz günlerdeyse atandığı Gürün ilçesine gelerek görevine başladı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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