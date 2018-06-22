Gürün'de Şuğul Sulama Tesisi Yenileme Projesi Yapılıyor

Gürün ilçesinde, Sivas İl Özel İdaresi tarafından ihalesi gerçekleştirilen, "Gürün Şuğul Sulama Tesisi Yenileme Projesi" hayata geçiriliyor.

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, projeyle hem Gürün meyveciliğine ve tarımına yeni bir ivme kazandırılacak, hem de ürün çeşitliği ve ürünlerde verim artacak.

2 bin 800 dekarlık alana sahip tesisin yenileme projesi için Doğu Anadolu Projesi (DAP) tarafından 4 milyon 500 bin lira ödenek ayrıldı. Projede, mevcut açık kanal sulama şebekesi kapalı sisteme dönüştürülerek, 2 bin 800 dekar arazi kapalı basınçlı modern sulama sistemine kavuşacak.

Şuğul Sulama Kooperatif Başkanı Sadettin Gamsız, "Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz, Valimiz Sayın Davut Gül'ün yakından ilgilendiği ve il özel idaresinin katkı sağladığı proje ile kapalı sisteme geçiyoruz. İhalesi tamamlandı ve çalışmalar yakın zamanda başlayacak. Su kesintisi olmadan sulama faaliyetlerini yürütmeyi arzu ediyoruz." dedi.

Mahalle muhtarı Hüseyin Kaya da "Sulama sisteminde afetlerden korunmak için kapalı sisteme geçiyoruz. Gürün ilçemizdeki tarımın gelişmesinde ve meyveciliğin ilerlemesinde su büyük önem arz etmektedir." diye konuştu.