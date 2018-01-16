Gürün'de Oran Bilgilendirme Toplantısı

Sivas'ın Gürün ilçesinde Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından 2017 yılı mali destek programları kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Asef Çoban Kültür Merkezi Sinema Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Gürün Kaymakamı Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Nami Çiftçi, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

ORAN Kayseri Programlama ve Yönetim Birimi Uzmanı Serdar Arslan, toplantıda yaptığı konuşmada, 2017 yılı mali destek programları hakkında kurum amirlerini bilgilendirdi.

Ajansın mali destek programları kapsamında "Endüstriyel gelişim ve verimlilik", "Yeni ve yenilebilir tarım uygulamaları" ve "Kentsel ve sosyal altyapının i·yileştirilmesi" konularında katılımcıları bilgilendiren Arslan, yapılacak projeler için son başvuru tarihinin 16 Mart 2018 olduğunu ifade etti.