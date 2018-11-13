Gürün'de İlçe Güvenlik Toplantısı

Gürün'de vatandaşların daha güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacıyla yapılan Kasım ayı ilçe güvenlik toplantısı sona erdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıya, Gürün Kaymakamı Reşit Özer Özdemir, Belediye Başkanı Nami Çiftçi, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

İlçe Emniyet Müdür Vekili Enis Şimşek yürütülen faaliyetler hakkında Kaymakam Özdemir'e bilgi verdi. Kaymakam Özdemir, Gürün'ün güvenliği için gerekli tüm önlemlerin alınacağını söyledi.

Gürün'ün huzur ve güvenin hakim olduğu nadide ilçelerden biri olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Nami Çiftçi ise,"Halkımızın huzur ve güvenliği için gecesini gündüzüne katan ve bu uğurda gerekirse hayatını feda eden tüm emniyet teşkilatımızla gurur duyuyoruz" diye konuştu. - SİVAS