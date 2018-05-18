Gürün'de Her Gün 650 Aileye İftar Veriliyor

Sivas'ın Gürün ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla 650 aileye her gün iftar yemeği ulaştırılıyor.

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, ramazan ayında dar gelirli vatandaşlara yardım eli uzatabilmek için böyle bir çalışma yapıldığını söyledi.

Çiftçi, "Belediyemiz öncülüğünde yürütülen, ilçe esnaflarımız, hayırsever vatandaşlarımız ve mahalle muhtarlarımızla birlikte her gün 650 ailemize 3 çeşit sıcak yemek ulaştırıyoruz. Bu mübarek günlerde ihtiyaç sahibi ailelerimizin yüzünü güldüren ilçe esnaflarımıza, Gürün dışında ikamet ederken iftar yemeklerine maddi katkılarda bulunan hayırsever vatandaşlarımıza, işin emek kısmını üstlenerek yemekleri ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştıran mahalle muhtarlarımıza, personelime ve bu hayra katkı sunan tüm hemşerilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.