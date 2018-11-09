Gürün'de Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

Sivas'ın Gürün ilçesinde bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı.

Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması için kaymakamlık makamında gerçekleştirilen toplantıya Gürün Kaymakamı Reşit Özer Özdemir, Belediye Başkanı Nami Çiftçi ile kurum amirleri katıldı.

Toplantıda bağımlılıkla mücadelede eğitimin, sportif faaliyetlerin, sosyal aktivitelerin artırılmasının önemine değinildi. Ayrıca kurumlararası koordinasyonun daha da kuvvetlendirileceği bildirildi. - SİVAS