Gürsu'ya "Enpati Hayvan Dostu Şehirler" başlığında ödül!

Gürsu Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen "Sahipsiz Evcil ve Sokak Hayvanlarının Barınma ve Beslenme Şartlarının İyileştirilmesi Fikir ve Proje Yarışması" nda "Enpati Hayvan Dostu Şehirler" başlığında ödül kazandı.

Belediyelerin sokak hayvanlarına yönelik görev ve sorumlulukları çerçevesinde; özgün, etkili ve sürdürülebilir politikalar üretilmesini teşvik edici, iyi uygulama örneklerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması ve farkındalığın artırılmasına katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmada ödül almaya hak kazanan Gürsu Belediyesi'nin ödülünü Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin elinden aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da katılımıyla, Keçiören Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen törende, orjinal fikirler üreten tüm belediyeleri kutlayan Emine Erdoğan, "Dünya ortak evimizdir. Bu evi, diğer tüm canlılarla paylaşıyoruz. Onların, temel haklarına kavuşmasına yardımcı olmak hepimizin sorumluluğudur. Beslenmelerinden tedavilerine kadar, üzerimize düşen birçok ödev var. Belediyelerimizin yenilikçi projeleriyle tüm bu ihtiyaçları karşılayan yaşam alanlarının oluşacağına yürekten inanıyorum."" diye konuştu.

Hayvanların yaşam haklarını korumada büyük hassasiyet gösterdiklerini vurgulayan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "İnsani değerlerden olan, tüm varlıkların varoluş hakkına saygı duymak ve bu hakkı korumak düşüncesi, hayvan sevgisi olan insanlardan oluşan bir toplumla mümkündür. Bu bağlamda Belediye olarak sosyal sorumluluk anlayışıyla, sokak hayvanlarını korumak ve onların yaşam hakkı konusunda toplumsal duyarlılık oluşturmak yönünde çalışmalar yapıyoruz. Bu çabalarımızın böyle anlamlı bir ödülle taçlandırılmasının mutluluğunu yaşıyorum. Bu konudaki hassasiyetimiz ve hizmetlerimiz artarak devam edecek" dedi.

Kaynak: Bültenler