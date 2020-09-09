Gürsel Tokmakoğlu kimdir? Gürsel Tokmakoğlu kaç yaşında, nereli? Gürsel Tokmakoğlu hayatı ve biyografisi!

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GÜRSEL TOKMAKOĞLU KİMDİR?

1961 yılında Çan/Çanakkale'de doğdu. İlköğretim ve liseyi Çan?da tamamladı. Hava Harp Okulu?ndan 1982 yılında mezun oldu. 1995 yılında kurmay oldu. Meslek yaşamı içinde öğretmenlik ve çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı, Bosna ve Kosova Harekatlarında NATO görevlerinde bulundu, 2002-2004 yılları arasında Almaata Askeri Ataşeliği yaptı. 2007 yılında Kurmay Albay olarak emekli oldu. Emekli olduktan sonra yurtdışında bir holdingin üst düzey yöneticiliğini yaptı. Daha sonra Ankara?ya yerleşti. Felsefe, edebiyat ve resimle ilgilendi. Yurt içinde ve dışında beş kez karma ve kişisel resim sergisi açtı. Evli ve iki oğul sahibidir.

Gürsel Tokmakoğlu, Edebiyat, Felsefe, Felsefi Akımlar & Filozoflar kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Benlik, Bilinç ve Vicdan, Cephe, Gözlerim, Halife, Muttaki, İnsanlar ve İnsancılar olarak sayılabilir.

Gürsel Tokmakoğlu kitapları; İz Yayıncılık, Yankı Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.

Gürsel Tokmakoğlu tarafından yazılan son kitap "Muttaki", İz Yayıncılık tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.