Haberler

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Çelik, göreve başladı

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Çelik, göreve başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HSK kararnamesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Aykut Çelik, Ankara Adliyesi’nde düzenlenen törenle yeni görevine resmen başladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Aykut Çelik, düzenlenen törenle yeni görevine başladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Aykut Çelik için Ankara Adliyesinde karşılama töreni düzenlendi.

Çelik, adliyede Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilleri tarafından karşılandı.

Kendisine çiçek takdim edilen Çelik, adliye personeli ve meslektaşlarıyla selamlaştı.

Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Murat İlhan, Başsavcı Çelik'e tebriklerini ileterek, günün anısına fotoğraf çektirdi.

Karşılamanın ardından makamına geçen Çelik, Ankara Adliyesi'ndeki yeni mesaisine resmen başladı.

Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti

Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yatırımcılar bu tarihe dikkat! Altında ezber bozan rekor tahmin

Yatırımcılar bu tarihe dikkat! Altında ezber bozan tahmin
Kayıp keçilerini bulduğu mağarada gördüğüne inanamadı

Kayıp keçilerini bulduğu mağarada gördüğüne inanamadı
Ankara'da dikkat çeken buluşma: İşte Erbakan ile Destici'nin buluşmasında öne çıkan başlıklar?

Erbakan ve Destici'den kritik zirve
Bir ili sevince boğan gelişme! Vali duyurdu: Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz

Bir ili sevince boğan gelişme! Vali: Resmi Gazete'yi bekliyoruz
Anlaşma sağlandı! Ruben Amorim, İtalyan devinin başına geçti

Manchester'dan kovulan Amorim yine bir dünya devinin başına geçti
Transfer trajedisi! Ailesiyle imza atmaya giderken kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

Transfer trajedisi! Ailesiyle imza atmaya giderken kaza yaptı

Bakan Şimşek'ten yatırım ve üretim vurgusu: Türkiye küresel merkez olma yolunda

Şimşek'ten ekonomik dönüşüm mesajı