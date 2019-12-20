Gürpınar Kaymakamı Sayar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

20.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:25

Van'ın Gürpınar İlçesi Kaymakamı Fatih Sayar, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Sayar, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğraf seçti.

Sayar, haber kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı", yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Süper ay" ve spor kategorisinde Erhan Elaldı'ın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

13 dilde yayın yaparak Anadolu insanının sesini dünyaya duyurmaya çalışan Anadolu Ajansının fotoğraf konusunda da dünyada sayılı ajanslar arasında yer aldığını belirten Sayar, "AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasındaki her fotoğrafın hikayesi olduğu gibi bu fotoğraflarla yıl içinde yaşanan hadiseleri bir kez daha hatırlıyoruz. Umarım hak edenler birinci olur." dedi.

Kaynak: AA