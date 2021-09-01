Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Vanlı şampiyonları ağırladı

Van'ın Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, karate şampiyonasında birinci ve ikinci olan Vanlı sporcuları makamında ağırladı.

Van'ın Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, karate şampiyonasında birinci ve ikinci olan Vanlı sporcuları makamında ağırladı.

Kayseri'de düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda Berke Ulaş Ayten karate kategorisinde birinci, Emirhan Güngör ise ikinci oldu.

Ulaş ile Güngör, antrenörleri Okan Aksu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Vural İnal ile Kayabaşı'yı ziyaret etti.

Kayabaşı, ziyarette, sohbet ettiği her iki sporcuyu başarılarından dolayı kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan