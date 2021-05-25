Gürpınar'da muhtarlar "kuraklık ve su kullanımı" konusunda bilgilendirildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde bu yıl yaşanan kuraklık ve sulama sisteminin iyileştirilmesi amacıyla "kuraklık ve su kullanımı" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde bu yıl yaşanan kuraklık ve sulama sisteminin iyileştirilmesi amacıyla "kuraklık ve su kullanımı" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Devlet Su İşleri 17. Bölge Müdürü Ayhan Şahna, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Samet Ali Kılıçoğlu, İlçe Emniyet Amir vekili Nizamettin Mutlu'nun katıldığı toplantıda, mahalle muhtarları su kaynaklarının verimli kullanılması konusunda bilgilendirildi.

Gürpınar Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Zernek Barajı'ndan gelen tarımsal sulama suyunun daha verimli kullanılması hususunda görüş birliğine varıldı.

Toplantıda konuşan Kayabaşı, sulama sistemi üzerindeki ana kanallarda denetimlerin artırılacağını belirterek, "Amacımız suyun adaletli şekilde tüm mahallelerimize ulaşmasıdır. Bunun için gerekirse kolluk kuvvetlerimiz, DSİ personellerine gerekli desteği verecektir. Bu anlamda ilçemizde verimli bir hasat sezonunun olması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." dedi.

Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ise sulama suyunun tasarruflu kullanılması ve herkesin kurallara uyması gerektiğini söyledi.

Sulama sisteminde yeni bir model üzerinde çalıştıklarını aktaran Tanış, "Kuraklık riskine karşı başta çiftçilerimiz olmak üzere tüm hemşerilerimiz adına ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Bu konuda herkes üzerine düşen görevi yapmaktadır. DSİ Bölge Müdürlüğü ile yeni bir sulama sistemi üzerinde görüşüyoruz. Tüm muhtarlarımızın önerilerini dinleyerek kısa süre içerisinde nihai kararımızı açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

Muhtarların sorularını yanıtlayan Devlet Su İşleri 17. Bölge Müdürü Ayhan Şahna da sulama sistemindeki aksaklıkların giderilmesi için sahada çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Küresel ısınma nedeniyle dünya genelinde bir kuraklığın yaşandığını dile getiren Şahna, "Mevcut Zernek Barajından gelen suyu verimli kullanmak zorundayız. Bunun için gerekirse personel artırımına giderek daha sıkı denetleme faaliyeti yürüteceğiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çelik