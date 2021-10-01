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Gürpınar Belediye Başkanı Tanış, yaşlıları ziyaret etti

AA / Ali Çelik - Haberler | Güncel
Gürpınar Belediye Başkanı Tanış, yaşlıları ziyaret etti

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yaşlıları ziyaret etti.

VAN (AA) - Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yaşlıları ziyaret etti.

Yaşlılarla sohbet eden, onların sıkıntılarını dinleyen Tanış, yaşlılara karanfil ve çanta hediye etti.

Her fırsatta toplumun her kesimiyle bir araya gelmeye özen gösterdiklerini belirten Tanış, şöyle dedi:

"Tecrübeleriyle topluma yol gösteren değerli büyüklerimizi ziyaret ederek hayır dualarını aldık. Allah, hiçbir zaman büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Onlar bizim dünümüz ile bugünümüz arasındaki önemli köprülerdir. Onlarla dünü yaşayıp, deneyimleri ile yarına dair umutlarımızı büyütüyoruz. Yaşlılarımızın hayat tecrübeleri bizim için çok önemli. Dinimizde ve kültürümüzde yaşlılara hürmet vardır. Gürpınar Belediyesi olarak onlara gereken değeri vermek, ihtiyaçlarını karşılamak ve hizmette kusur etmemek en önemli görevlerimiz arasındadır."

AA / Ali Çelik - Son Dakika Haberleri
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