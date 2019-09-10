Gürpınar Belediye Başkanı Tanış, vatandaşlara aşure dağıttı

10.09.2019 17:03

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı.



Merkez Camii avlusunda öğle namazı çıkışında düzenlenen etkinliğe Kaymakam Fatih Sayar, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Haluk Çakaroğlu, İlçe Emniyet Amiri Soner Kırtıl, İlçe Müftüsü İsmail Böyük, Ak Parti İlçe Başkanı Halit Toktaş ve belediye meclis üyeleri katıldı. Vatandaşlarla bir araya gelen Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, aşure dağıtılan stantların başına geçerek vatandaşlara aşure ikram etti. Avluda belediye tarafından kurulan stantta dağıtım sağlanırken, aşurenin üzerine kırmızı narlarla ay-yıldız çizildi.



Aşure gününün birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu belirten Başkan Tanış, "Cenabı Allah bizleri birlikten, beraberlikten, iyilikten, güzellikten ayırmasın. Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayı ve 10. günü olan aşure gününü kutlarken Allah yolunda Kerbela'da şehit olanları rahmetle anıyoruz. İnşallah bu mübarek günlerin milletimizin, ülkemizin, İslam aleminin ve tüm mazlum milletlerin refahına, selametine vesile olur" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA