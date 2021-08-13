Gürpınar Belediye Başkanı Tanış, selden zarar gören vatandaşlarla buluştu
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Gürpınar Belediye Başkanı Tanış, selden zarar gören vatandaşlarla buluştu

Gürpınar Belediye Başkanı Tanış, selden zarar gören vatandaşlarla buluştu
Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız - Haberler | Güncel

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, selden zarar gören mahallelerde incelemelerde bulundu, vatandaşlarla bir araya geldi.

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, selden zarar gören mahallelerde incelemelerde bulundu, vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, selden zarar gören Tepegören, Taşdönderen ve Yurtbaşı mahallelerine giden Tanış, dere yatağı başta olmak üzere birçok noktada çalışma başlatılması için ilgili birim amirlerine talimat verdi.

Tanış, Fen İşleri Müdürlüğünce yapımı devam eden kilitli parke taşı çalışmalarını da inceledi.

Vatandaşlarla her fırsatta bir araya gelmeye önem verdiklerini belirten Tanış, şöyle konuştu:

"Mahalle ziyaretlerimize devam ederek vatandaşlarımızın dertlerini dinliyoruz. Sel nedeniyle hasar oluşan mahallerimizi sürekli ziyaret ediyoruz. Taleplerini dinlemek ve sorunları yerinde görmek için çaba gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın derdine ortak olmak, sıkıntılarını çözmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Tanış'a belediye meclis üyeleri ile AK Parti Gürpınar İlçe Başkan Yardımcısı Gıyasettin Bilican da eşlik etti.

Gürpınar Belediye Başkanı Tanış, selden zarar gören vatandaşlarla buluştu
Gürpınar Belediye Başkanı Tanış, selden zarar gören vatandaşlarla buluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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